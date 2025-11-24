Antena Căutare
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ștefana Mercori, o concurentă cu visuri mărețe! A absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie din lume
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ștefana Mercori, o concurentă cu visuri mărețe! A absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie din lume

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Ștefana Mercori, în vârstă de 33 de ani, vine din Iași și a impresionat cu parcursul său în lumea gastronomiei, mai ales că a absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie și arte culinare din lume, Le Cordon Bleu. Deși a terminat dreptul, pasiunea pentru bucătărie și, în special, pentru dulciuri a motivat-o pe concurentă să lupte pentru ceea ce și-a dorit de mică să facă cu adevărat. Acum, în fața chefilor, Ștefana a venit cu mult entuziasm, experiențe de viață, dar și cu o farfurie inedită.
Luni, 24.11.2025, 20:42
