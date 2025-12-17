Antena Căutare
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!"

Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!”

Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025. Aceștia au fost puși într-o situație dificilă din cauza amuletelor. Iată cine a reușit să câștige confruntarea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 23:15 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:24
Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025

Irina Fodor le-a pregătit o veste de zile mari echipelor în battle-ul opt al show-ului culinar. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au fost luați prin surprindere de roata ingredientelor.

Mai mult, situația a devenit tensionată atunci când butonul roșu a fost apăsat de chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite le-a dat o lovitură grea colegilor de platou. Acesta a avut puterea de a alege un concurent din fiecare echipă care să aleagă meniul confruntării.

Replicile acide și incidentele nu au întârziat să își facă apariția pe micile ecrane ale publicului. De asemenea, chef Orlando Zaharia a lansat o nouă provocare pentru concurenți și jurați în battle-ul opt. Toți au fost nevoiți să vorbească în limba engleză pe tot parcursul probei din momentul în care a dat amuleta.

Articolul continuă după reclamă

Cine a câștigat battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025

După o confruntare aprigă, echipele au montat preparatele pe farfurii, iar cel mai tensionat moment al serii nu s-a lăsat prea mult timp așteptat. Banda a adus un verdict care a luat pe toată lumea prin surprindere.

„Sper să nu iau la 0 astăzi!”, a spus chef Alexandru Sautner.

Prima farfurie care a intrat în platoul, în battle-ul opt, a fost verde. Chef Richard Abou Zaki s-a bucurat foarte mult când a văzut: „Am așa, un sentiment bun! (...) Nu vreau egalitate astăzi! (...) Aveam sufletul în gât!”.

Conflictele dintre jurați au fost nelipsite din bucătărie. S-au aruncat replici tăioase, iar camerele de filmat au surprins momentele pline de tensiune.

„Toate echipele s-au pregătit pentru amuleta asta! Ar fi fost frumos să mergeți pe natural”, a fost observația făcută de chef Richard Abou Zaki.

În cele din urmă, banda a adus o veste uluitoare pentru concurenții din echipa verde. Se pare că aceștia au scăpat de proba individuală după battle-ul opt. Mai mult, chef Richard Abou Zaki și membrii echipei sale se vor bucura de câteva clipe de relaxare.

„Mamă, nu cred! Doamne, am câștigat! Mi s-a făcut pielea de găină, vă dați seama! Bombă, i-am spart! (...) Opt farfurii!”, a dezvăluit juratul.

„M-am întristat!”, a spus o concurentă din echipa galbenă.

„A câștigat detașat!”, a mai completat chef Ștefan Popescu.

Așadar, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au fost nevoiți să își trimită concurenții la duel.

„Merită, bravo lor! Felicitări!”, a mărturisit chef Orlando Zaharia, după ce a apelat la un gest copleșitor de față cu toată lumea.

„Cred că este cea mai bună farfurie a lui din sezonul ăsta, cu echipa!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

