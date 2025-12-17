Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!”

Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025. Aceștia au fost puși într-o situație dificilă din cauza amuletelor. Iată cine a reușit să câștige confruntarea.

Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025 | Antena 1

Irina Fodor le-a pregătit o veste de zile mari echipelor în battle-ul opt al show-ului culinar. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au fost luați prin surprindere de roata ingredientelor.

Mai mult, situația a devenit tensionată atunci când butonul roșu a fost apăsat de chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite le-a dat o lovitură grea colegilor de platou. Acesta a avut puterea de a alege un concurent din fiecare echipă care să aleagă meniul confruntării.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Cine a câștigat al patrulea battle! Situație neașteptată la venirea verdictului

Replicile acide și incidentele nu au întârziat să își facă apariția pe micile ecrane ale publicului. De asemenea, chef Orlando Zaharia a lansat o nouă provocare pentru concurenți și jurați în battle-ul opt. Toți au fost nevoiți să vorbească în limba engleză pe tot parcursul probei din momentul în care a dat amuleta.

Articolul continuă după reclamă

Cine a câștigat battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025

După o confruntare aprigă, echipele au montat preparatele pe farfurii, iar cel mai tensionat moment al serii nu s-a lăsat prea mult timp așteptat. Banda a adus un verdict care a luat pe toată lumea prin surprindere.

„Sper să nu iau la 0 astăzi!”, a spus chef Alexandru Sautner.

Prima farfurie care a intrat în platoul, în battle-ul opt, a fost verde. Chef Richard Abou Zaki s-a bucurat foarte mult când a văzut: „Am așa, un sentiment bun! (...) Nu vreau egalitate astăzi! (...) Aveam sufletul în gât!”.

Conflictele dintre jurați au fost nelipsite din bucătărie. S-au aruncat replici tăioase, iar camerele de filmat au surprins momentele pline de tensiune.

„Toate echipele s-au pregătit pentru amuleta asta! Ar fi fost frumos să mergeți pe natural”, a fost observația făcută de chef Richard Abou Zaki.

În cele din urmă, banda a adus o veste uluitoare pentru concurenții din echipa verde. Se pare că aceștia au scăpat de proba individuală după battle-ul opt. Mai mult, chef Richard Abou Zaki și membrii echipei sale se vor bucura de câteva clipe de relaxare.

„Mamă, nu cred! Doamne, am câștigat! Mi s-a făcut pielea de găină, vă dați seama! Bombă, i-am spart! (...) Opt farfurii!”, a dezvăluit juratul.

„M-am întristat!”, a spus o concurentă din echipa galbenă.

Citește și: Cine este Nănița, femeia despre care chef Richard Abou Zaki vorbește des pe platourile de filmare. Cum arată aceasta

„A câștigat detașat!”, a mai completat chef Ștefan Popescu.

Așadar, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au fost nevoiți să își trimită concurenții la duel.

„Merită, bravo lor! Felicitări!”, a mărturisit chef Orlando Zaharia, după ce a apelat la un gest copleșitor de față cu toată lumea.

„Cred că este cea mai bună farfurie a lui din sezonul ăsta, cu echipa!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.