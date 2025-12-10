Chefi la cuțite | Sezonul 16, 10 decembrie 2025. S-a iscat bătălia amuletelor între chef Orlando și chef Richard! Doi concurenți din bootcamp au intrat în competiție

Episodul 15 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 10 decembrie 2025. Sunetul alarmei a adus noi valuri de emoții în bucătărie: încă două amulete au fost aruncate în luptă. S-a iscat bătălia amuletelor între chef Orlando și chef Richard, care au avut puterea de a chema în competiție doi concurenți din bootcamp!

Miercuri, 10.12.2025, 20:50