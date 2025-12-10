Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Cine a câștigat al patrulea battle! Situație neașteptată la venirea verdictului

În ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 a avut loc cel de-al patrulea battle. Descoperă cine a câștigat confruntarea din 10 decembrie 2025

În ediția trecută, Chef Alexandru Sautner a fost câștigătorul celui de-al treilea battle, acesta fiind și cel mai greu din istoria emisiunii. În ediția din 10 decembrie 2025, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui mai greu battle din istoria emisiunii.

Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat al patrulea battle de la Chefi la cuțite sezonul 16.

Cine a câștigat al patrulea battle! Situație neașteptată la venirea verdictului, în ediția 15 din data de 10 decembrie 2025

În ediția trecută, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner a reușit să câștige cel de-al treilea battle și cel mai greu din istoria emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16. De data aceasta, echipele s-au întors în bucătărie pentru a afla ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor de data aceasta. Și fiindcă Alexandru Sautner nu se mai oprea din a-și spune supărările și frustrările după ce ieri a rămas fără Bogdan Panaite și l-a primit în schimb pe Alexandru Dima, Chef Richard Abou Zaki a anunțat folosirea unei amulete ce îi permitea un schimb de concurenți!

Și uite așa, Darius Ticmenov a ajuns din echipa roșie a lui Ștefan Popescu în echipa verde a lui Richard Abou Zaki, iar Ioan Bârgu a mers în echipa roșie.

Surpriza a fost și mai mare atunci când alte amulete au urmat. Astfel, doi noi concurenți din bootcamp au intrat în echipe. Este vorba despre Viorel Paraschivescu, care a mers în echipa verde, și Sora Vera, care a mers în echipa albastră.

Irina Fodor și-a făcut apariția cu bolul cu numere și fiecare a ales un bilețel. Apoi, rând pe rând, fiecare echipă a trimis concurenți în cămară pentru a alege ingredientele cu care celelalte echipe nu vor putea găti.

După ce și-au stabilit ingredientele, echipele s-au apucat rapid de treabă și fiecare a încercat să obțină un preparat cât mai gustos pentru degustătorii din această ediție: profesorii de la Intact Media Academy.

Timpul alocat gătitului a fost de doar șaizeci de minute și acesta s-a scurt rapid, mai ales că nu a fost simplu să improvizeze anumite rețete, după ce unele ingrediente de bază din bucătărie au fost „confiscate” de echipele inamice. Totuși, oricât de greu a fost cel de-al patrulea battle, toți s-au mobilizat și au încercat să obțină rețete cât mai gustoase și aspectuoase. Când ingredientele au fost gata și timpul era pe final, concurenții s-au apucat să monteze farfuriile, apoi banda a început să meargă și a trimis rețetele la degustat, la finalul celui de-al patrulea battle de la Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 10 decembrie 2025.

Invitații speciali au degustat farfurie după farfurie, totul în timp ce și Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki au analizat atent fiecare detaliu din preparatelor celor patru echipe. La final, banda a început să meargă și să aducă verdictul pentru cel de-al patrulea battle. A fosr egalitate între echipa galbenă și cea verde, așa că a Irina Fodor a anunțat că echipa galbenă trimite la duel doi concurenți, iar echipe verde trimite trei concurenți. Celelalte echipe au intrat integral la duel.

