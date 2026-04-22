Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat degustării și s-a lăsat cu aplauze! Ce temă de gătit au primit echipele

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 20:49 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 20:49

După ce ieri Chef Richard Abou Zaki a ieșit învingător la finalul celui de-al cincilea battle, cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce surpriză aduce cel de-al șaselea battle. Irina Fodor a dezvăluit nu doar tema de gătit, ci și cine sunt degustătorii. Acesta a fost momentul în care Chefii și concurenții au fost impresionați și s-a lăsat cu numeroase apaluze și cuvinte înduioșătoare. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

În ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Irina Fodor s-a întâlnit în bucătărie cu cele patru echipe pentru a anunța un nou joc de avantaj.

„Avantajul de astăzi este că cine câștigă minijocul va putea să guste de la început până la final din ce fac concurenții lui. Puteți să gustați de câte ori doriți și din ce doriți”, a fost anunțul făcut de Irina F„Avantajul de astăzi este că cine câștigă minijocul va putea să guste de la început până la final din ce fac concurenții lui. Puteți să gustați de câte ori doriți și din ce doriți”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

Pita, Rareș, Florinel și Florin s-au întrecut la un joc de continuat fraza și, de data aceasta, câștigător a fost Rareș Vintileanu de la echipa bej, care a simțit că își ia revanța după ce ieri nu a adus avantajul echipei sale.

Apoi, Irina Fodor a anunțat cine sunt degustătorii, dar și care este tema de gătit, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Acesta a fost momentul în care Chefii și-au deshcis inima și au făcut mărturisiri emoționante.

Degustarea este făcută de Centrul Filia, organizația din România care își propune să facă auzite vocile femeilor, promovând siguranța femeilor și intervenind pentru a preveni femicidul.

Impresionați, Chefii și concurenții au aplaudat munca impresionantă făcută de membrii Centrului Filia, care își doresc să ajute femeile aflate în impas.

„Azi vem un juriu special! Nu o să înțeleg niciodată în viața mea cum un bărbat poate să abuzeze o femeie în orice mod posibil. Pentru mine este ceva de neînchipuit. Eu în viața mea nu am atins o femeie și nici nu o să o ating indiferent ce mi-ar face. Pentru mine femeia este echilibrul familiei și trebuie respectată”, a mărturisit Chef Alexandru Sautner.

„Eu mă gândesc la mama mea, la soția mea, mă gândesc al faptul că fără femeie nu ar exista viață, nu am mai fi dacă nu ar fi femeia”, a zis Orlando Zaharia.

„Eu am crescut cu mama, cu Nănița, cu verișoara mea, am crescut în mijlocul a patru femei. Iubesc femeia, o văd centrul Universului, nu aș vedea lumea fără femei. Eu rămân șocat când văd ce violențe se întâmplă în lume, pentru mine e ceva absurd! Femeia e sfântă, e sacră, jurații din seara asta au tot respectul meu și am să gătesc cu cea mai mare pasiune posibilă”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Pentru cel de-al șaselea battle, concurenții au primit misiunea de a pregăti un tasting menu pentru deserturi.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
