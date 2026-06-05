Furnicuțele 2026. Ana Morodan, provocare cu vedete și răspunsuri neașteptate. De cine s-ar putea îndrăgosti

Episodul 35 din data de 5 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ana Morodan are parte de un joc. Ana Morodan a participat la un joc amuzant în care a trebuit să potrivească opt propoziții cu fotografiile unor vedete ascunse sub numere. Provocarea a stârnit multe reacții și comentarii surprinzătoare. Una dintre întrebări a fost legată de persoana de care s-ar putea îndrăgosti.

Vineri, 05.06.2026, 17:53