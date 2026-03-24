Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Chefii au degustat farfuriile pregătite pentru Vlad Pădurescu și au ieșit scântei

Au ieșit scântei la degustare, în ediția 11 din data de 24 martie 2026. Dorința de a câștiga bomba cu amulete a fost mare, dar la fel au fost și tensiunile dintre Chefi!

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef ștefan Popescu s-au întrecut în ediția 11 din data de 24 martie 2026 la o super probă de gătit cu ingrediente folosite în bucătăria italiană, totul pentru a-l impresiona pe Chef Vlad Pădurescu și pentru a obține astfel bomba cu amulete.

Totuși, când farfuriile au fost gata, au ieșit scântei la degustare! Descoperă ce s-a întâmplat și ce l-a deranjat pe Alexandru Sautner.

Chefii au degustat farfuriile pregătite pentru Vlad Pădurescu. Au ieșit scântei în ediția din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17

Vă reamintim faptul că Irina Fodor a pregătit o masă plină de ingrediente folosite frecvent în bucătăria italiană, iar Rikito Watanabe a ales câte trei ingrediente pentru fiecare dintre cei patru Chefi. Astfel, Chef Richard Abou Zaki s-a ales cu măsline, cod negru și vinete, Chef Orlando Zaharia s-a ales cu busuioc, roșii și seabass, Chef Ștefan Popescu a primit orez, trufe și parmezan, iar Chef Alexandru Sautner s-a ales cu mușchi de vită, ricotta și capere.

Timp de șaizeci de minute, fiecare dintre cei patru a încercat să găsească cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține farfurii aspectuoase și gustoase, cu scopul de a-l impresiona pe Chef Vlad Pădurescu, cel care decide cine primește bomba cu amulete. La degustare au ieșit scântei între cei patru și s-a lăsat chiar și cu replici acide.

„Hai la degustare, eu sunt total relaxat. Nu am nicio șansă, știu că preparatul meu e sărat. Nu am șansă, chiar dacă e bine făcut. E sărat”, a mărturisit Ștefan Popescu.

La farfuria lui Chef Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia a fost impresionat de modul de gătire, a spus că e o farfurie frumoasă, însă a menționat faptul că îi lipsește sarea.

„Nu am ce să îi zic”, a zis Ștefan Popescu.

Alexandru Sautner s-a enervat și a avut replici dure la adresa rivalilor săi, cărora le-a criticat atitudinea: „Băieți, când terminați de urlat eu o să vorbesc. Vorbiți peste mine, nu mă lăsați să vorbesc. Învățați elementele de civilizație!”.

„E o manipulare pe care o faci aici, faptul că vorbești calm nu înseamnă că ești pertinent. Și dacă tu ne provoci pe noi e normal să mai ridic tonul un pic e normal, pentru că și tu provoci”, a zis Ștefna Popescu.

„Tu faci exact ceea ce ne reproșezi nouă”, a fost de părere Orlando Zaharia.

