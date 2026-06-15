Dispozitivele de bucătărie care te pot spiona. Ce date personale adună fără să îți dai seama

Puțini știu care sunt dispozitivele de bucătărie care te pot spiona și aduna date personale fără să îți dai seama.

Unele electrocasnice adună mai multe date personale decât își dau seama utilizatorii | Shutterstock

În ziua de azi, numeroase electrocasnice au noi opțiuni smart, care ajută la o utilizare mai eficientă.

Dar unele dintre aceste funcții pot aduna datele utilizatorilor fără să își dea seama, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, unele dintre acestea adună mai multe date decât altele.

Chiar și dispozitivele care nu par atât de avansate pot să aibă astfel de funcții.

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Dispozitivele de bucătărie care te pot spiona

Experții avertizează că dispozitivele inteligente, precum prăjitoarele de pâine și friteuzele cu aer cald, ar putea aduna informații personale despre utilizatori.

În condițiile în care mulți indivizi dețin cel puțin un astfel de dispozitiv, experții spun că aceste aparate „însetate de date” adună mult mai multe informații decât au nevoie.

Studiile au arătat că unele friteuze conectate la internet solicită acces la locația exactă a utilizatorului și chiar pot înregistra sunet prin intermediul telefonului acestuia.

Cercetări realizate anterior de organizația Which? au descoperit că o parte din aceste date sunt trimise către servere din China, fără ca producătorii să ofere o explicație clară pentru acest lucru.

Totuși, televizorul tău inteligent și sofisticat ar putea fi cel mai mare vinovat dintre toate dispozitivele. Adună informații despre ce urmărești și când urmărești.

Televizoarele inteligente adună cantități mari de date pentru a afișa reclame personalizate pentru tine și familia ta, avertizează experții.

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„Dispozitivele inteligente colectează unele dintre cele mai sensibile informații despre viața noastră, de la sănătate până la rutina zilnică și viața de familie,” a declarat William Malcolm, director executiv pentru risc de reglementare în cadrul ICO.

Avertismentul vine în contextul publicării unui nou set de recomandări pentru producătorii și dezvoltatorii de dispozitive inteligente, care stabilesc regulile privind modul în care trebuie tratate datele utilizatorilor.

ICO confirmă că anumite informații pot fi colectate în scopuri legitime, cum ar fi învățarea preferințelor utilizatorilor.

Totuși, instituția afirmă acum că produsele inteligente ar trebui să colecteze doar datele de care au nevoie efectiv, să fie transparente cu privire la modul în care acestea sunt folosite și să ofere oamenilor control asupra propriilor informații.

Cei mai mulți utilizatori nu știu ce date adună electrocasnicele

Un sondaj realizat recent a arătat că o treime dintre respondenți nu au încredere că înțeleg modul în care dispozitivele lor colectează și utilizează informațiile personale.

De asemenea, trei sferturi dintre participanți au declarat că ar fi surprinși să afle că un prăjitor de pâine sau o periuță de dinți inteligentă adună date personale despre ei.

40% dintre respondenți spun că sunt îngrijorați de colectarea datelor. 15% evită în mod activ aceste tehnologii din acest motiv.

Aproape jumătate dintre consumatori spun că sunt dispuși să cumpere un dispozitiv inteligent datorită beneficiilor oferite de colectarea datelor.

„Aceste produse sunt concepute pentru a ne face viața mai ușoară, însă acest lucru nu ar trebui să se întâmple niciodată în detrimentul vieții private,” susține Malcolm.

„Rezultatele noastre sugerează că utilizatorii sunt prinși între confort și îngrijorare. Vor să profite de avantajele dispozitivelor inteligente, dar nu au încredere deplină și nu înțeleg complet modul în care datele lor sunt utilizate,” a continuat expertul.

Aceste concluzii vin după alte studii care au arătat cât de multe informații colectează, de fapt, multe dintre aceste dispozitive.

O investigație realizată de Which? a descoperit că 3 modele de friteuze inteligente, Aigostar, Xiaomi Mi Smart și Cosori CAF-LI401S, cunoșteau locația exactă a utilizatorilor și solicitau permisiunea de a înregistra sunet prin intermediul telefonului.

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Aplicația Xiaomi asociată friteuzei se conecta la sisteme de urmărire care aparțin Facebook, Pangle (rețeaua publicitară TikTok for Business) și gigantului tehnologic chinez Tencent, în funcție de locația utilizatorului.

În același timp, aplicația friteuzei Aigostar solicita informații precum sexul și data nașterii în momentul creării contului.

Atât Aigostar, cât și Xiaomi transmiteau date personale către servere din China, deși acest lucru era menționat în politica de confidențialitate.

Între timp, mai multe boxe inteligente sunt „pline” de sisteme de urmărire, inclusiv unele care aparțin Facebook și Google.