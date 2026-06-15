Mireasa, sezon 13. Gesturi intime între Bianca și Denis. Cum au răspuns întrebați dacă formează un cuplu

Denis și Bianca au dormit o noapte împreună, ca premiu obținut la seara de karaoke. Între ei au existat momente extrem de tandre. În emisia live de Mireasa de pe 15 iunie 2026 au fost întrebați dacă formează un cuplu.

Cei doi nu au recunoscut că au avut un sărut pe buze: „Am avut săruturi pe gât, pe piele, am împărtășit o bomboană”, a spus Bianca, deși colegii nu i-au crezut că nu s-au sărutat și pe buze.

După așa o noapte intensă, Claudia, care s-a adlat în cameră cu Bianca, nu a ezitat să poarte o discuție cu aceasta despre hârjoneala care nu a lăsat-o să doarmă.

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Denis și Bianca sunt într-o cunoaștere la Mireasa

„Aseară ce făceați în cameră? Dădeați pumni în pereți, nu știu ce făceați în patul ăla! Noi încercăm să dormim și voi nu aveați respect. Eu am vrut să vă zic ceva, dar nu v-am zis nimic, că am zis că poate vă simțiți voi!”, a spus CLaudia, iar Bianca i-a cerut scuze, precizând că intenția nu era să o deranjeze pe ea.

În emisia live de Mireasa, Denis și Bianca au fost întrebați dacă formează un cuplu la Mireasa. Băiatul a spus: „Încă nu. Dar hai să intrăm într-o cunoaștere!”.

Așadar, Bianca și Denis sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa.

În live, Claudia s-a arătat deranjată de faptul că Denis nu este asumat: „A fost sărut. N-ai spus că ești un bărbat asumat? Unde e asumarea? Nu e frustrare, e vorba că nu ești asumat!”, a spus Claudia.