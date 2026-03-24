Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Cine a câștigat bomba cu amulete! Chef Vlad Pădurescu a dat verdictul

În ediția din 24 martie 2026, Vlad Pădurescu a degustat preparatele juraților și a anunțat cine a câștigat a unsprezecea amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în bucătărie pentru a câștiga un avantaj uriaș. După ce a degustat atent preparatele, Chef Vlad Pădurescu a anunțat cine a câștigat bomba cu amulete în ediția 11 din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

De data aceasta, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați atunci când a dezvăluit faptul că pune la bătaie nu o amuletă, ci o bombă cu amulete.

Aceasta a pregătit o masă plină de ingrediente folosite frecvent în bucătăria italiană, iar Rikito Watanabe a ales câte trei ingrediente pentru fiecare dintre cei patru Chefi. Astfel, Chef Richard Abou Zaki s-a ales cu măsline, cod negru și vinete, Chef Orlando Zaharia s-a ales cu busuioc, roșii și seabass, Chef Ștefan Popescu a primit orez, trufe și parmezan, iar Chef Alexandru Sautner s-a ales cu mușchi de vită, ricotta și capere.

Timp de șaizeci de minute, fiecare dintre cei patru a încercat să găsească cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține farfurii aspectuoase și gustoase, cu scopul de a-l impresiona pe Chef Vlad Pădurescu, cel care a decis cine a câștigat bomba cu amulete.

Trei puncte a primit rețeta de risotto a lui Chef Ștefan Popescu, chiar dacă aceasta a fost sărată.

„Parcă mi-a dat cu ceva în cap!”, a fost reacția lui Sautner, atunci când a auzit vestea.

„Mamă, acum chiar îmi e frică”, a zis Richard Abou Zaki.

Tigăița argintie de patru puncte a mers la Chef Richard, depunctat fiind pentru lipsa de măsline, un ingredient impus de Rikito Watanabe.

„Vlad, dacă nu iau eu amuletă, să fugi! Îți zic de pe acum”, a zis Orlando, plin de emoții.

„Am eu mai multe emoții acum”, a zis Vlad Pădurescu.

Bomba cu amulete și cele 5 puncte au mers la Chef Alexandru Sautner, pentru rețeta lui de vită, care a stârnit numeroase discuții.

„Alex?! Nu cred”, a zis Chef Popescu.

Inițial, Chef Orlando Zaharia a fost bulversat și nu a mai avut cuvinte, apoi a răbufnit: „Nu se poate, băi, Vlade! Nu se poate! Nu există așa ceva! Cum adică a luat vita 5 puncte? Era crudă! Nu se poate, zici că ai venit de la grădiniță și ai pus și tu niște tigăi acolo!”.

„Eu râdeam de nu mai puteam să mă opresc, dar stăteam cuminte ca să nu îl sfidez”, a zis Alexandru Sautner la testimonial.

Discuțiile aprinse au continuat și s-a lăsat cu replici dure!

