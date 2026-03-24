Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Cine a câștigat bomba cu amulete! Chef Vlad Pădurescu a dat verdictul

În ediția din 24 martie 2026, Vlad Pădurescu a degustat preparatele juraților și a anunțat cine a câștigat a unsprezecea amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17.

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 22:20 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 22:22

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în bucătărie pentru a câștiga un avantaj uriaș. După ce a degustat atent preparatele, Chef Vlad Pădurescu a anunțat cine a câștigat bomba cu amulete în ediția 11 din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

De data aceasta, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați atunci când a dezvăluit faptul că pune la bătaie nu o amuletă, ci o bombă cu amulete.

Aceasta a pregătit o masă plină de ingrediente folosite frecvent în bucătăria italiană, iar Rikito Watanabe a ales câte trei ingrediente pentru fiecare dintre cei patru Chefi. Astfel, Chef Richard Abou Zaki s-a ales cu măsline, cod negru și vinete, Chef Orlando Zaharia s-a ales cu busuioc, roșii și seabass, Chef Ștefan Popescu a primit orez, trufe și parmezan, iar Chef Alexandru Sautner s-a ales cu mușchi de vită, ricotta și capere.

Timp de șaizeci de minute, fiecare dintre cei patru a încercat să găsească cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține farfurii aspectuoase și gustoase, cu scopul de a-l impresiona pe Chef Vlad Pădurescu, cel care a decis cine a câștigat bomba cu amulete.

Trei puncte a primit rețeta de risotto a lui Chef Ștefan Popescu, chiar dacă aceasta a fost sărată.

„Parcă mi-a dat cu ceva în cap!”, a fost reacția lui Sautner, atunci când a auzit vestea.

„Mamă, acum chiar îmi e frică”, a zis Richard Abou Zaki.

Tigăița argintie de patru puncte a mers la Chef Richard, depunctat fiind pentru lipsa de măsline, un ingredient impus de Rikito Watanabe.

„Vlad, dacă nu iau eu amuletă, să fugi! Îți zic de pe acum”, a zis Orlando, plin de emoții.

„Am eu mai multe emoții acum”, a zis Vlad Pădurescu.

Bomba cu amulete și cele 5 puncte au mers la Chef Alexandru Sautner, pentru rețeta lui de vită, care a stârnit numeroase discuții.

„Alex?! Nu cred”, a zis Chef Popescu.

Inițial, Chef Orlando Zaharia a fost bulversat și nu a mai avut cuvinte, apoi a răbufnit: „Nu se poate, băi, Vlade! Nu se poate! Nu există așa ceva! Cum adică a luat vita 5 puncte? Era crudă! Nu se poate, zici că ai venit de la grădiniță și ai pus și tu niște tigăi acolo!”.

„Eu râdeam de nu mai puteam să mă opresc, dar stăteam cuminte ca să nu îl sfidez”, a zis Alexandru Sautner la testimonial.

Discuțiile aprinse au continuat și s-a lăsat cu replici dure! Vezi totul urmărind clipul video de mai sus din ediția 11, din data de 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Chefii au degustat farfuriile pregătite pentru Vlad Pădurescu și au ieșit scântei... Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Mr. Hammerhand i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu recordurile sale! Ce show a făcu...
AS.ro Afacerile cu care George Copos a ajuns la “o avere de 1 miliard de euro”! Afacerile cu care George Copos a ajuns la &#8220;o avere de 1 miliard de euro&#8221;!
Observatornews.ro O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Antena 3 Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire

Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner a câștigat amuleta. Diseară, Irina Fodor pune în joc a doua bombă a sezonului
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner a câștigat amuleta. Diseară, Irina Fodor pune în joc a doua...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce verdict a primit
Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce...
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable!
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable! Jurnalul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
