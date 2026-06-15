Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe i-a cerut lui Darius să părăsească platoul. Doamna Melinda și Daniela sunt în război total

În emisia live de Mireasa de pe 15 iunie 2026 Simona Gherghe i-a cerut lui Darius să părăsească livingul unde se filmează emisiunea, după ce a jignit-o pe Daniela, fosta lui iubită.

După ce doamna Melinda a blocat interacțiunea Danielei pentru fiul ei, dar și pentru Mihai, băiatul adoptiv, a existat un schimb de replici între cele două. Daniela a adus acuzații fără precedent pentru o mamă.

Război total între doamna Melinda și Daniela. Tânăra, acuzații fără precedent la adresa unei mame: „Păreați îndrăgostită de...”

„Vreți să-mi faceți rău. Păreați îndrăgostită de Denis. Dacă vreți rău, facem rău. Stați numai lângă băieți și în preajma lor. Vă apropiați de Denis să-l aveți de partea dumneavoastră?”, a spus Daniela.

Deranjată de insiuarea referitoare la Denis, doamna Melinda a precizat că regretă toate momentele în care i-a luat apărarea Danielei:

„Dacă tu vorbești asemenea povești, ești obraznică cu mine. Eu te rog să ai respect. Tu vrei să avem un război? Nu ți-e rușine să spui că sunt îndrăgostită de Denis”, a spus doamna Melinda.

În live, Daniela a explicat de ce a spus că doamna Melinda l-ar plăcea pe Denis din punctul ei de vedere:

„Așa mi s-a părut când am văzut un material. Mi-a venit să râd când am văzut cu câtă emoție vorbea în fața lui Denis. Parcă își alegea cuvintele să fie cât mai drăguță în fața lui Denis”, a spus Daniela.

„Nu a fost absolut nimic, a fost ca orice conversație pe care am avut-o până acum. Cred că Daniela are probleme”, a spus Denis.

Denis a jignit-o pe Daniela numind-o „nesimțită”, iar Simona Gherghe i-a taxat derapajul.

„Te rog să părăsești emisiunea! Acum! Nu mai tolerez astfel de derapaje! Nu se poate să ne jignim așa! Nu-i ok!”, a spus prezentatoarea Mireasa.

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