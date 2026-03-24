Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Mr. Hammerhand i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu recordurile sale! Ce show a făcut

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 22:35 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 22:42

Sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite aduce zeci de povești de viață incredibile, rețete savuroase și momente pline de emoție. Un concurent care a reușit să îi surprindă din plin pe cei patru jurați este Mr. Hammerhand. Descoperă ce a făcut concurentul, în ediția din 24 martie 2026.

Mr. Hammerhand a decis să vină la Chefi la cuțite și să îi surprindă pe jurați cu talentul său ieșit din comun:

„În prezent sunt și deținătorul recordului mondial Guiness, cred că dețin peste 70 de recorduri mondiale, dintre care, cred că puțin peste 40 sunt recorduri Guiness. Numele de Mr. Hammerhand mi-a fost dat de mass media internațională. Sub acest nume continui și acum și nu voi renunța”, a zis concurentul la testimonial.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au fost extrem de uimiți atunci când au intrat în platou pentru o nouă jurizare, dar atenția le-a fost atrasă de nucile de cocos puse pe masă.

Cloșurile s-au ridicat și cei patru jurați au fost uimiți de preparatul din farfurie: currywurst și bratkartoffeln. După ce au analizat atent preparatul, aceștia au dorit să vadă cine este autorul preparatului. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Mr. Hammerhand, care s-a prezentat.

„Sunt Muhamed Kahrimanovic. Am 66 de ani și sunt din Germania. De cinci ani sunt pensionar și bunic. M-am născut în Bosnia, Sarajevo”, a zis concurentul, care și-a prezentat apoi povestea de viață.

Acesta i-a uimit din plin pe jurații Chefi la cuțite atunci când a dezvăluit faptul că are peste 70 de recorduri mondiale și peste 40 de recorduri Guinness.

Concurentul a spus că poate sparge 66 de sticle într-un minut. De dat aceasta, în platou, acesta a ales să prezinte cât de repede și ușor poate sparge nucile de cocos. Unul dintre recordurile sale a fost marcat atunci când a spart 149 de nuci de cocos într-un minut.

„Mamă, mamă!”, s-au mirat jurații Chefi la cuțite, aplaudându-l pentru talentul său ieșit din comun.

Apoi, spectacolul inedit a continuat cu spargerea unei bâte de lemn.

„Nu pot să cred așa ceva! Cum reușește?”, a zis Orlando Zaharia.

„Într-o săptămână fac între 400 și 700 de tracțiuni și între 3.000 și 5.000 de lovituri în pom”, a dezvăluit concurentul, spre uimirea tuturor.

„Mai sunt copaci în zona unde stă?”, a glumit uluit Chef Orlando Zaharia.

La final, Mr. Hammerhand a primit cuțitul de argint al prieteniei, ce se acordă invitaților speciali.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
