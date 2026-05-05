Chefi la cuțite, 5 mai 2025. Cine a câștigat al unsprezecelea battle. Au curs lacrimi de bucurie: „Au avut farfurie bună!”

Echipele au avut parte de o nouă provocare din partea Irinei Fodor în cel de-al unsprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite. Tema nu a fost deloc ușoară, însă concurenții s-au descurcat de minune la bancurile de lucru. Iată cine a câștigat confruntarea de marți, 5 mai 2026.

Echipele au avut parte de o nouă provocare din partea Irinei Fodor în cel de-al unsprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite | Antena 1

Evenimentele neașteptate au fost nelipsite din platoul Chefi la cuțite chiar înainte de cel de-al unsprezecea battle. Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă puternică, aducând în echipa lui un nou concurent.

De asemenea, echipele au fost luate prin surprindere de un alt joculeț care i-a adus un avantaj important lui chef Richard Abou Zaki. Pentru că Florinel a răspuns corect la cele mai multe întrebări, echipa bordo a putut beneficia de ajutorul unui chef timp de 15 minute.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 mai 2026. O concurentă a plecat din emisiune. Ce a zis Ionela Românianu și de ce s-a certat cu Chef Richard

Tensiunile, replicile acide și incidentele nu au întârziat să apară în bucătăria show-ului culinar. În ciuda provocărilor, concurenții s-au descurcat de minune și au reușit să ducă până la final proba. Emoțiile au început să își facă simțită prezența după ce jurații de astăzi au dat verdictul final.

Articolul continuă după reclamă

Cine a câștigat al unsprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 5 mai 2026

Echipele au avut parte de momente intense atunci când banda a pornit. Prima farfurie care a intrat în bucătăria show-ului culinar a fost gri, motiv pentru care chef Orlando Zaharia și concurenții săi s-au bucurat.

„Nu ne lăsa Doamne!”, a fost replica lui Florinel din echipa bordo.

Clipele tensionate au luat sfârșit pentru concurenți după ce ultimele două farfurii au fost aduse în platou. În cele din urmă, echipa verde a obținut victoria din cel de-al unsprezecelea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Irina Fodor, surpriză în cel de-al zecelea battle! Cine a decis tema de gătit și cine face degustarea

„Am sărit în sus de bucurie!”, a fost reacția lui Florin Stamin.

De asemenea, cuțitul de aur din echipa verde a izbucnit în lacrimi de fericire: „Nu am putut să mă mai abțin și am început să plâng! L-am luat în brațe pe chef Alex de mai multe ori pentru că aveam nevoie de aceea susținere. Fiecare a depus efort, iar rezultatele au vorbit de la sine”.

„Ce satisfacție mare! Am câștigat battle-ul ăsta de care îmi era teamă. 5 farfurii meritate! Ce nevoie aveam de victoria asta! Este o victorie extraordinar de dorită. Sunt bucuros pentru echipa mea! (...) Să o ținem tot așa!”, chef Alexandru Sautner.

„Au avut farfurie bună!”, a fost replica unui concurent din echipa bej.

„Noi n-am mai luat nicio farfurie și a câștigat echipa verde. Bravo, băieți! Ați fentat sistemul și astăzi sau poate eu nu mi-am dat seama că are gust de cafea”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia.

„Nici măcar nu mai am forță să mă enervez! Sunt dezamăgit total la jurizarea asta! (...) Ai mei sunt distruși, la fel și eu cu ei. Nu am avut prea multe cuvinte pentru ei în seara asta. Îmi pare rău, să fie cu noroc și să vă întoarceți toți în bucătărie!”, a precizat și chef Richard Abou Zaki.

„Doamne, cât am crezut în farfuria asta! Era o farfurie așa de bună, frumoasă, gustoasă. Ce să mai fac?”, a mai adăugat chef Ștefan Popescu.

Așadar, echipa bordo, echipa gri și echipa bej au intrat la proba individuală după cel de-al unsprezecelea battle al show-ului culinar.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.