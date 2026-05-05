Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Marina Luca, cuțitul de aur din echipa verde, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat

Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânăra și-a făcut apariția în bucătăria show-ului culinar cu mâinile bandajate, după ce a suferit o accidentare dureroasă la proba individuală de ieri.

Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 20:50
Duelul de luni, 4 mai 2026, a adus și incidente pe micile ecrane ale telespectatorilor. Marina Luca a trecut prin momente de panică după ce a sărit ulei încins pe mâna ei. Deși durerea a fost mare, tânăra nu a dat înapoi și a făcut tot ce a putut pentru a termina preparatul.

În ediția de marți a show-ului culinar, de pe 5 mai 2026, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner a intrat în platou cu mâinile bandajate. Se pare că Marina Luca a fost nevoită să meargă direct la Urgențe după proba individuală.

„Cum ești? Te pun să faci ceva astăzi?”, a întrebat chef Alexandru Sautner.

„Aseară, după 2 noaptea, am fost la Urgență pentru că m-am ars la individuale cu ulei. A sărit ulei încins pe mâna mea dreaptă, iar după a fost a doua încercare. Am fost ma atentă, dar și atunci m-a stropit și pe mâna stângă.”, a povestit Marina Luca, chiar înainte de a începe battle-ul .

„O văd cu mâinile bandajate. Sunt foarte îngrijorat, nu știu cum o să fie battle-ul de astăzi. (...) Arsură de gradul 2?”, a fost observația făcută de chef Alexandru Sautner.

„O să fie bine”, l-a încurajat concurenta pe jurat.

Ce i-au interzis medicii să facă Marinei Luca, după accidentarea de la Chefi la cuțite

Deși a intrat în bucătăria Chefi la cuțite, Marina Luca a primit interdicții din partea medicilor pentru a se putea vindeca rapid. Pentru că mâna dreaptă este mult mai afectată decât cea stângă, tânăra nu are voie să o folosească.

Având în vedere situația în care se află cuțitul său de aur, chef Alexandru Sautner a fost nevoit să ia o decizie importantă. Acesta l-a desemnat cofetar în battle-ul 11 din sezonul 17 Chefi la cuțite pe Florin Stamin.

Concurentul va fi ajutat de către Marina Luca, însă este nevoie ca acesta să facă tot ceea ce cuțitul de aur nu reușește din cauza accidentării. Vestea l-a luat prin surprindere pe Florin Stamin, însă nu a putut refuza o astfel de responsabilitate din partea juratului.

„Nu am voie să forțez mâna dreaptă și o să trebuiască să fac cu mâna stângă, dar sunt dreptace și e complicat. Azi, Florin o să fie cofetar.”, a mai dezvăluit cuțitul de aur din echipa verde.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Nu rata următoarea ediție de mâine. Se anunță surprize uriașe la bancurile de lucru.

