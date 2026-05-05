Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Un nou concurent și-a făcut apariția în echipa verde. Pe cine a adus chef Alexandru Sautner

Echipele, jurații și telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă în ediția de marți, de pe 5 aprilie 2026, din Chefi la cuțite sezonul 17. Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă și a adus în echipa lui un nou concurent. Iată despre cine este vorba.

Accidentarea suferită de cuțitul de aur din echipa verde l-a îngrijorat pe chef Alexandru Sautner. Chiar înainte de cel de-al unsprezecelea battle, juratul nu a stat prea mult pe gânduri și a folosit o amuletă uluitoare.

Toți au așteptat cu mare nerăbdare să afle mare avantaj. De altfel, nimeni nu se aștepta cu chef Alexandru Sautner să aducă în bucătăria show-ului culinar un nou concurent. Toți au amuțit când au văzut despre cine este vorba.

„Ce amuletă o mai avea?! Ce vrea să mai facă? Să ne lege?”, a precizat chef Orlando Zaharia.

„Nici n-am început!”, a mai punctat chef Ștefan Popescu.

„Am încremenit toți, nu știam ce este cu noi!”, a fost replica unui concurent din echipa bordo.

„Toate fețele sunt desfigurate”, a mai evidențiat chef Alexandru Sautner.

„O să vă spun un pic despre noul membru al echipei mele. Ca să vedeți că sunt băiat bun. Ei știu că mai am o amuletă. Deci două posibilități de a aduce om. Puteam să profit și să-mi aduc doi bucătari, dar nu fur sistemul de data asta. Astăzi aduc în bucătăria Chefi la cuțite un pasionat, un amator.”, a mai punctat juratul show-ului culinar.

Cine este noul concurent care a intrat în echipa verde, chiar înainte de battle-ul 11 Chefi la cuțite. Ce decizie a luat chef Alexandru Sautner

După ce și-a folosit amuletă, chef Alexandru Sautner și-a anunțat colegii de competiție că Lil K Carter va face parte din echipa lui de acum înainte. Noul concurent a reușit să stârnească o mulțime de reacții odată cu venirea în platou.

„A luat patru cuțite și a făcut cursul de bucătar special pentru Chefi la cuțite. Un om care muncește într-un alt domeniu, a lucrat cu tot felul de designeri. Ce să vă mai zic? Că stă prin Los Angeles? Deci noul membru al echipei verzi e Lil K Carter”, a mai dezvăluit chef Alexandru Sautner cu zâmbetul pe buze.

„Când crezi că e cu un picior în groapă, omul ăsta se salvează mereu. Are el o strategie!”, a punctat și chef Richard Abou Zaki.

Prezentarea pe care juratul i-a făcut-o noului concurent a generat curiozitate în rândul echipelor. Venirea lui Lil K Carter a fost o adevărată surpriză pentru jurați. Aceștia se așteptau ca chef Alexandru Sautner să aducă în bucătărie un bucătar, nu un amator pasionat.

„Sunt foarte emoționat și mi se pare foarte mișto să fiu aici! Abia aștept să lucrăm împreună și să văd cum o să funcționeze totul pe mai departe”, a dezvăluit noul concurent.

„Doamne, mi-e milă de el, pentru că sărmanul nu știe unde a nimerit și ce urmează.”, a spus cuțitul de aur din echipa verde.

