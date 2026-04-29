Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Chef Richard a schimbat un concurent din echipa sa cu unul din echipa lui chef Orlando

Chef Richard Abou Zaki a dat amuleta care i-a permis să schimbe un concurent din echipa sa cu un concurent dintr-o echipă adversă. Schimbarea s-a produs în ediția de pe 29 aprilie 2026.

Înainte ca proba să înceapă, chef Richard a apăsat butonul care anunța folosirea unei amulete foarte puternice.

„Șoc așa. Nu mai respira niciunul, nu mai vorbea. M-am gândit mult la strategia asta. Nu se pune problema că nu sunt atașat de concurenții mei. FIecare are ceva special. Dar eu am obsesia perfecțiunii. Am nevoie să joc cu toate armele pentru a oferi farfurii la cel mai înalt nivel. Și pentru asta, normal că sunt atent la toate detaliile și mă gândesc la ce aș putea să fac să creez o echipă la superlativ. Vreau să fiu cât mai corect”, a spus chef Richard înainte să dezvăluie ce decizie a luat.

Bianca Podosu, supărată de schimbarea decisă de chef Richard Abou Zaki

Preparatul de 20 de puncte pregătit cu o zi înainte de Sabina, l-a făcut pe chef Richard să o aleagă. „Sabina, bun venit în echipa bordo!”, a spus chef Richard, spre supărarea lui chef Orlando.

„Este o onoare, cu siguranță, că chef RIchard mă vrea la el în echipă, însă îmi pare rău pentru echipa mea”, a spus Sabina.

Chef Richard a anunțat-o pe Bianca POdosu că va merge în echipa gri, spre nemulțumirea acesteia: „Pot să ies de tot din concurs? Nu vreau, sincer. Nu concep”, a întrebat Bianca.

În cele din urmă, Bianca a îmbrăcat tunica gri și s-a întors în bucătărie, iar Sabina a luat tunica bordo.

Citește și: Cine este Bianca Podosu de la Chefi la cuțite sezon 17. Concurenta a studiat patiserie la Paris și are 2 copii minunați

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!