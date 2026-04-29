Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Chef Richard a schimbat un concurent din echipa sa cu unul din echipa lui chef Orlando

Chef Richard Abou Zaki a dat amuleta care i-a permis să schimbe un concurent din echipa sa cu un concurent dintr-o echipă adversă. Schimbarea s-a produs în ediția de pe 29 aprilie 2026. 

Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 20:50 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 20:58

Înainte ca proba să înceapă, chef Richard a apăsat butonul care anunța folosirea unei amulete foarte puternice.

„Șoc așa. Nu mai respira niciunul, nu mai vorbea. M-am gândit mult la strategia asta. Nu se pune problema că nu sunt atașat de concurenții mei. FIecare are ceva special. Dar eu am obsesia perfecțiunii. Am nevoie să joc cu toate armele pentru a oferi farfurii la cel mai înalt nivel. Și pentru asta, normal că sunt atent la toate detaliile și mă gândesc la ce aș putea să fac să creez o echipă la superlativ. Vreau să fiu cât mai corect”, a spus chef Richard înainte să dezvăluie ce decizie a luat.

Bianca Podosu, supărată de schimbarea decisă de chef Richard Abou Zaki

Preparatul de 20 de puncte pregătit cu o zi înainte de Sabina, l-a făcut pe chef Richard să o aleagă. „Sabina, bun venit în echipa bordo!”, a spus chef Richard, spre supărarea lui chef Orlando.

„Este o onoare, cu siguranță, că chef RIchard mă vrea la el în echipă, însă îmi pare rău pentru echipa mea”, a spus Sabina.

Chef Richard a anunțat-o pe Bianca POdosu că va merge în echipa gri, spre nemulțumirea acesteia: „Pot să ies de tot din concurs? Nu vreau, sincer. Nu concep”, a întrebat Bianca.

În cele din urmă, Bianca a îmbrăcat tunica gri și s-a întors în bucătărie, iar Sabina a luat tunica bordo.

Citește și: Cine este Bianca Podosu de la Chefi la cuțite sezon 17. Concurenta a studiat patiserie la Paris și are 2 copii minunați

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria show-ului cu... Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat un dublu avantaj. Ce invitat special a intrat în bucătărie...
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. &#8220;De 5 ani&#8221; a renunţat la acest aliment
Observatornews.ro O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
Antena 3 O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit

Citește și
Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria show-ului culinar
Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după cel de-al optulea battle. Chef Sautner a izbucnit în lacrimi
Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după cel de-al optulea battle. Chef Sautner a...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
