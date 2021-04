Chefi la Cuțite, 6 aprilie 2021. Liviu Vârciu și nea Marin, față în față cu chefii: "O să vedeți ceea ce n-ați văzut niciodată"

Liviu Vârciu și Marin Barbu au colaborat ca niciodată pentru a face impresie în episodul din 6 aprilie 2021 de la Chefi la Cuțite. Cei doi au improvizat cu pește și au inventat o rețetă cu nume aparte: Ciclon Baribas neîntâlnit.

"Tatăl și fiul" s-au jucat cu sosurile și condimentele din bucătăria show-ului culinar și, cu toate că nu i-au convins pe Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu să le dea cuțit, cei doi au făcut dezvăluiri inedite în studioul emisiunii.

Nea Marin a povestit la Chefi la Cuțite cum s-a îmbolnăvit de Covid-19

Fanii lui Marin Barbu, prezentatorul emisiunii "Poftiți pe la noi", a avut Coronavirus în vara lui 2019. Coregraful și dansatorul a dat detalii despre cum și când a luat virusul.

"Datorită acestui copil al meu, eu m-am dus la Năvodari, unde și-a deschis o cherhana și, în lume multă, cred că de acolo l-am luat", a povestit nea Marin.

"Pentru prima dată în viața mea m-am speriat atât de tare încât, când am plecat de la Techirghiol, am ieșit în giratoriu la Constanța și, în loc să o iau spre București, am luat drumul spre Tulcea. Mă duceam de nebun înapoi la Năvodari. M-am testat, pozitiv, de bună voie, nesilit de nimeni, m-am dus direct și m-am internat în spital", a povestit.

Nea Marin a explicat că a stat 6 zile internat și că atât el, cât și soția, au avut imunitatea bună și au trecut rapid cu bine peste acest moment din viața lor.

"M-a sunat de la Matei Balș și mi-a zis că are analizele mai bune decât ale mele", a completat Liviu Vârciu, care are o relație foarte apropiată cu Marin Barbu și îl consideră tatăl său adoptiv.

Nea Marin, cu mâna ruptă după ce a scăpat de Coronavirus

"După Covid, când am zis că sunt bine, m-am dus să fac un bine la un prieten, să-l ajut să pună un acoperiș și am căzut într-o pivniță. Mi-am rupt mâna", a explicat prezentatorul Poftiți pe la noi, care a fost mai degrabă asistentul lui Liviu Vârciu.

În timpul petrecut în bucătăria Chefi la Cuțite, dansatorul a ajutat la tăiat, curățat, însă nu a putut să se miște cu aceeași agilitate cu care și-a obișnuit admiratorii.

Ritmul nu și l-a pierdut însă, nea Marin făcând câțiva pași de dans pentru cei trei chefi.

Sorin Bontea și Marin Barbu, protagoniști într-un film produs de Liviu Vârciu

Cu ocazia apariției în episodul din 6 aprilie 2021 de la Chefi la Cuțite, publicul a aflat că atât Chef Sorin Bontea, cât și nea Marin, vor apărea într-un film produs de Liviu Vârciu.

Pelicula va apărea pe marile ecrane atunci când restricțiile de Coronavirus se vor relaxa: "Chiar ai jucat mai bine decât mulți actori care există aici. "Zăpadă, ceai și dragoste", începe secvența cu domnul Sorin Bontea, aici de față", a spus Liviu.

Cheful s-a caracterizat drept un "actor de mare perspectivă", însă mai în glumă, mai în serios, starul l-a laudat pentru contribuția lui în lung-metrajul de comedie.

