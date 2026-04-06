Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Rebeca Petriman i-a impresionat pe chefi cu povestea sa: „La 19 ani am aflat că am o malformație”

Rebeca Petriman a gătit în ediția de pe 6 aprilie de Chefi la cuțite și și-a spus cu lacrimi în ochi povestea de viață. Deși a fost campioană la dans sportiv, o problemă de sănătate a obligat-o să renunțe la sportul de performanță.

Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 21:09 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 21:30

Rebeca Petriman are 26 ani, este din Brașov și e antrenor de fitness. A fost campioană națională la dans sportiv în 2017, sport la care a trebuit să renunțe din cauza unei probleme de sănătate. Rebeca și-a spus povestea cu lacrimi în ochi și le-a servit juraților de la Chefi la cuțite un preparat pe care ea îl consumă des, fiind antrenor de fitness, dar și practicantă de culturism.

Rebeca i-a impresionat pe chefi cu povestea ei de viață, însă prăjitura ei de ovăz în formă de pară nu a fost pe placul lor, fiind crudă.

„Prima mea dragoste a fost dansul și mereu va fi. De la 3-4 ani eram în sala de dans. Făceam dansuri populare, dansuri moderne. La 10 ani am început să practic dans sportiv de performanță. M-am oprit la un moment dat din practicat și mai departe am încercat să-mi îndrept atenția în altă parte. M-am oprit pentru că am aflat că aveam o problemă de sănătate. A fost șocul vieții”, a povestit Rebeca.

În ciuda problemelor de sănătate, Rebeca are un stil de viață sănătos, face sport și are grijă la nutriție.

„La vârsta de 19 ani am aflat că am o malformație și doctorii mi-au zis că nu e ok să fac un sport de performanță. Malformația este pe creier, în partea stângă, s-a manifestat printr-o criză epileptică, medicii au observat acea pată pe creier. Am primit mai multe opinii: unele pro, altele contra sport. În cazul în care m-aș fi operat exista riscul să paralizez sau să am probleme de vorbire și nu am vrut să-mi asum acest risc. Crizele epileptice s-au repetat. Am avut în total 3 crize de epilepsie. Un declanșator puternic este stresul. Cu toate că medicii au spus să nu fac sport, m-am apucat să fac sală și mi-am dorit să urc pe o scenă de culturism, mi-am îndeplinit visul, am luat locul 1. Ovăzul pe care îl aveți a fost micul meu dejun. Face parte din povestea mea”, a mai povestit Rebeca.

Chefii nu i-au dat niciun cuțit pentru preparat, însă au felicitat-o pentru puterea cu care a răzbit în viață.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
