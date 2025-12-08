Chefi la cuțite, 8 decembrie 2025. Cine a câștigat al doilea battle din sezonul 16. Ce avertisment a transmis Irina Fodor

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, echipele s-au întrecut în cadrul celui de-al doilea battle. Descoperă cine a câștigat proba, în ediția din 8 decembrie 2025.

Dacă primul battle a fost câștigat de Chef Orlando Zaharia, iată că cel de-al doilea battle a fost și mai spectaculos și mult mai plin de adrenalină. Descoperă în rândurile de mai jos ce probă de gătit au primit echipele, dar și cine a câștigat cel de-al doilea battle, din 8 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16.

Cine a câștigat cel de-al doilea battle din sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025

Primul battle din acest sezon a adus și o primă eliminare. Astfel, pentru rețeta sa eșuată de paste, concurenta Bianca Jurca a fost eliminată. În ediția 13 din 8 decembrie 2025, cele patru echipe s-au reîntâlnit în bucătărie pentru a afla ce provocare le-a pregătit Irina Fodor de data aceasta. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au aflat faptul că au misiunea de a găti un starter, un main course și un desert cu forma aleasă de câștigătorul avantajului, adică de Chef Ștefan Popescu. Formele au fost cub, sferă, cilindru și paralelipiped. Echipa albastră a primit paralelipipedul, echipa verde a lui Richard a primit cubul, sfera a mers la echipa roșie a lui Ștefan Popescu, iar echipa galbenă a lui Sautner a primit cilindrul.

Cele patru echipe au primit cinci minute la dispoziție pentru a discuta și pentru a întocmi meniul pe care doresc să îl pregătească.

Bătălia s-a îngreunat atunci când Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki și-au spart bombele. Amuletele au fost citite și emoțiile au atins cote maxime pentru cei aflați în platou.

Apoi, cronometrul a pornit și haosul s-a dezlănțuit în bucătărie. Concurenții s-au repezit imediat să își procure ingredientele necesare. Nici nu a durat mult și chefii s-au enervat, când au văzut ce încet se mișcă ceilalți concurenții. Fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru ca rezultatul să fie unul gustos. Lucrurile au fost îngreunate nu doar de dificultatea probei, ci și de amuleta pusă la bătaie de Chef Richard Abou Zaki.

Timpul s-a scurt rapid și farfuriile au fost trimise la degustare. Chefii nu au fost deloc mulțumiți de cum s-au descurcat cei din ehipele lor, iar supărarea nu a mai putut să fie ascunsă.

Apoi, antrenorii invitați au început să deguste, să savureze și să analizeze atent farfuriile primite. Odată cu invitații, chefii au degustat și ei farfuriile obținute în cel de-al doilea battle, din ediția 13 din 8 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16. A urmat apoi cel mai tensionat moment: verdictul adus de bandă!

Rând pe rând, farfuriile au început să intre în bucătărie, aducând odată cu ele și un val uriaș de emoții. Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când s-a aflat că victoria a mers la echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki.

Încântați, învingătorii au mers să savureze o bere în culise, în timp ce celelalte echipe s-au pregătit de un duel. Irina Fodor a avertizat echipa galbenă să nu mai încerce să trișeze și între echipe a avut loc un schimb acid de replici.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.