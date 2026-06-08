Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. A curs cu amulete în ultimul battle al sezonului cu copii. Ce puteri și-au folosit chefii

În ultimul battle de la Chefi la Cuțite - Viitorul are gust, jurații și-au amintit că mai au niște amulete pe care nu le-au folosit. Așadar, chefii Sautner, Orlando și Richard au apăsat butonul care i-a făcut pe copii să-i asculte cu sufletul la gură.

Chef Sautner a spart gheața amuletelor în ediție de pe 8 iunie: „Ai puterea să obligi concurenții echipelor adverse să gătească în ștafetă unul câte unul, schimbându-se la fiecare 5 minute”, a anunțat liderul echipei roz.

A doua amuletă a serii a fost dată de chef Orlando: „Să vă văd cum mai lucrați acum. Ai puterea să obligi celelalte 3 echipe adverse ca la fiecare 10 minute să strige în cor: „Echipa verde e cea mai tare!”, a anunțat liderul echipei roz.

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A curs cu amulete în ultimul battle al sezonului Chefi la Cuțite - Viitorul are gust. Micii concurenți au așteptat cu sufletul la gură să vadă ce puteri mai au chefii

Chef Richard Abou Zaki a venit și el cu o amuletă care a adus magia în bucătăria de la chefi la cuțite. A dat o amuletă care i-a încurcat mai mult pe aduți, decât pe copii. Fiecare membru din echipei adverse a trebuit să spună o vrajă din Harry Potter în propoziții.

„Am și eu ultima amuletă a sezonului: ai puterea să să obligi echipele adverse să spună câte o vrajă la fiecare propoziție: pentru Orlando: Avada Kedavra, pentru Ștefan: Expelliarmus, pentru vecchio: Expecto Patronum”, a spus chef Richard.

Copiii, în special micuța Irina care încă de la începutul sezonului s-a declarat o fană înfocată Harry Potter, au fost încântați să explice semnificațiile vrăjilor.

Avada Kedavra: blestemul de neiertat care are puterea de a ucide, Expelliarmus, vraja de dezarmare și Expecto Patronum vraja de apărare împotriva Dementorilor.





Ediția de pe 8 iunie 2026, ultimul battle din sezonul Chefi la cuțite - VIitorul are gust, a început cu un joc care de multe ori i-a pus în încurcătură pe concurenții din sezonale cu adulți. „Avem o nouă super confruntare pentru că ne aflăm înaintea semifinalei. Am pregătit o contemporaneitate clasică. Adică o probă care poate aduce la masă contemporaneitatea, dar este o probă clasică de care sunteți ușor îngroziți de fiecare dată, dar nu puteam să nu o aducem la ediția cu copiii. De data asta felul cum se stabilește tema este fuzionat cu un fel de joc. Tot conceptul este în direcția jucăușă ”, le-a spus Irina Fodor micilor chefi la începutul serii.

„Din momentul acesta nimeni nu mai are voie să vorbească! Liniște totală! Și dacă se aude sunet în lavalieră, se taie farfurii. Chefii și sous chefii trebuie să meargă la bancurile din spate, să nu fure sistemul. Tema din această seară presupune că veți găti cu ingredientele alese de voi. Copiii se duc pe rând, unul câte unul în cămară, aleg un ingredient care va trebui să se afle obligatoriu în unul dintre dish-urile lor (2 la alegere) și acel ingredient va fi interzis celorlalte echipe!”, a anunțat Irina Fodor la începutul ediției de pe 8 iunie 2026 de Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Copiii s-au descurcat foarte bine și au ales ingrediente valoroase.

Echipa roz a avut: miere, ulei, cartof, wassabi, echipa galbenă a ales: ouă, ciocolată, piper și mix de alune, echipa albastră a avut: zahăr, făină, unt și ou de prepeliță, echipa verde a avut lapte, salată, vită și sare.