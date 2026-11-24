Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Orlando a câștigat încă o bombă cu mai multe amulete. Diseară, se dă al treilea cuțit de aur din audiții!

Seară fantastică pentru Chef Orlando Zaharia: în ediția de ieri Chefi la cuțite, care s-a impus ca lider de audiență la nivel comercial și urban, juratul și-a adjudecat a doua bombă cu mai multe amulete a sezonului 18! Competiția continuă aprig diseară, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, cu o amuletă lansată în premieră de Irina Fodor. Ringul audițiilor aduce, de asemenea, momente încărcate de emoție: Chef Ștefan Popescu oferă în această seară cuțitul de aur!

Chefi la cuțite, lider de audiență! Chef Orlando Zaharia a câștigat a doua bombă cu amulete

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 24:00, a cincea ediție a sezonului 18 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 26.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, ProTV a înregistrat 5.8 puncte de rating și 24.0% cotă de piață.

Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 6.6 puncte de rating și 21.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.1 puncte de rating și 16.6% cotă de piață. În minutul de aur 22:14, 1.344.000 telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Articolul continuă după reclamă

Chef Orlando Zaharia și-a asigurat un arsenal de invidiat în confruntările pe echipe ale sezonului 18! Aseară, după degustarea la care au fost invitați Serghei Mizil și soția lui, Cora, Chef Orlando a câștigat bomba cu mai multe amulete.

Este a doua bombă obținută de el în acest sezon – așadar, juratul are deja mai multe super-avantaje pe care le va descoperi după încheierea audițiilor. Chef Richard a primit pentru preparatul său 4 puncte, Chef Sautner a luat tigăița de 3 puncte, iar ”negruța” de 2 puncte a ajuns ieri la Chef Ștefan.

Cine primește cuțitul de aur diseară

În această seară, Irina Fodor crește presiunea în bucătăria Chefi la cuțite, anunțând o amuletă folosită în premieră: juratul care o va câștiga va putea beneficia, într-una dintre bătăliile culinare ale echipelor, de ajutorul unui Chef cu experiență, care se bucură de multă apreciere: Vlad Pădurescu. Degustarea va fi făcută diseară de artistul Luis Gabriel, aflat, de asemenea, pentru prima dată la show-ul culinar, alături de soția lui, Haziran.

În ringul audițiilor va străluci din nou mult râvnitul aur: în această seară, Chef Ștefan Popescu oferă cuțitul de aur! Cine va câștiga valoroasa amuletă, dar și cine va primi ”pașaportul” care asigură un loc privilegiat în echipa lui Chef Ștefan telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 23 noiembrie 2026