Istoria României moderne este marcată de câteva momente care au definit evoluția statului și identitatea națională. Iată cum am ajuns să asociem Ziua Națională cu una dintre aceste date și ce istorie se ascunde în spatele celeilalte.

De ce sărbătorim Ziua Națională pe 1 Decembrie și nu pe 10 Mai | Shutterstock

Două dintre cele mai importante date din istoria modernă a României sunt 10 Mai și 1 Decembrie, fiecare având o semnificație aparte și fiind legată de evenimente decisive pentru destinul țării. Deși ambele ocupă un loc important în memoria colectivă, statutul lor în calendarul sărbătorilor naționale s-a schimbat de-a lungul timpului.

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De ce sărbătorim Ziua Națională pe 1 Decembrie și nu pe 10 Mai

Alegerea zilei de 1 Decembrie ca Zi Națională, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, a fost rezultatul unei decizii legislative luate într-un context politic și istoric specific. După căderea regimului comunist, România avea nevoie de un reper simbolic care să marcheze desprinderea de trecutul comunist și să reflecte o nouă identitate națională.

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Marea Unire din 1918 oferea un asemenea simbol: unitatea națională, voința colectivă și întregirea teritorială. În plus, spre deosebire de 10 Mai, asociată puternic cu monarhia, 1 Decembrie putea reprezenta întreaga națiune, independent de forma de guvernământ.

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Această alegere nu a diminuat însă importanța istorică a zilei de 10 Mai. Dimpotrivă, semnificația sa a fost reafirmată prin Legea nr. 189/2021, care a instituit Ziua Independenței Naționale a României, sărbătorită anual la această dată.

Ziua de 10 Mai reunește trei evenimente istorice:

10 mai 1866 – Carol I depune jurământul ca domnitor al României.

10 mai 1877 – este proclamată independența României (declarația fusese votată în Parlament la 9 mai).

10 mai 1881 – Carol I este încoronat rege, iar România devine regat.

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Regimul Comunist a eliminat sărbătoarea de 10 Mai și a impus 23 August, ca simbol al evenimentelor din 1944. Astfel, ziua de 23 August a fost sărbătorită la Zi Națională din 1948 până în 1989. Regimul comunist a transformat evenimentele din 23 august 1944 într-un simbol al propriei legitimări politice. Data avea la bază un eveniment istoric real și important: ieșirea României din alianța cu Germania nazistă și întoarcerea armelor împotriva acesteia. Însă, în deceniile comuniste, semnificația evenimentului a fost treptat modificată de propagandă, iar rolul principal în organizarea actului a fost atribuit Partidului Comunist.

După căderea Comunismului, s-a dorit distanțarea de simbolurile vechiului regim. Astfel că, după 1989, România căuta o sărbătoare națională care să reflecte o nouă identitate politică și istorică, diferită de cea comunistă și de cea strict monarhică.

Atât 10 Mai, cât și 1 Decembrie reprezintă, de fapt, etape complementare ale devenirii statului român modern. 10 Mai simbolizează formarea și consolidarea României moderne, obținerea independenței și afirmarea sa ca regat european, în timp ce 1 Decembrie marchează împlinirea idealului unității naționale și constituirea României Mari.

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Prin urmare, alegerea datei de 1 Decembrie nu trebuie interpretată ca o negare a importanței zilei de 10 Mai, ci ca o opțiune privind simbolul în jurul căruia România postcomunistă a ales să-și definească sărbătoarea națională.

Legea privind schimbarea Zilei Naționale din 23 August în 1 Decembrie a fost adoptată în Senat la 30 iulie 1990, conform unei surse. Ziua de 10 Mai a fost declarată Ziua Independenţei Naţionale a României, prin Legea 189. La 22 decembrie 2016, Senatul a adoptat proiectul de lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României, iar la 9 iunie 2021 proiectul a fost adoptat şi de Camera Deputaţilor, conform unei surse.

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Istoria României nu aparține unei singure date sau unui singur eveniment. Independența, consolidarea statului și Marea Unire sunt momente esențiale ale aceluiași parcurs istoric, iar înțelegerea lor împreună oferă o imagine mai completă asupra formării României moderne.