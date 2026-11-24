De ce îți țiuie urechile chiar și în liniște? Un studiu recent arată cum se schimbă activitatea creierului pe măsură ce tinitusul devine cronic.

De ce îți țiuie urechile chiar și atunci când este liniște. Ce legătură are tinitusul cu creierul și cum poate fi tratat. | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată de ce îți țiuie urechile chiar și atunci când în jur este liniște? Specialiștii spun că tinitusul nu este doar o problemă legată de auz, ci poate avea o legătură importantă cu modul în care funcționează creierul. Cercetări recente arată că activitatea cerebrală se poate reorganiza pe măsură ce această afecțiune devine cronică, iar descoperirea ar putea explica de ce este atât de dificil de tratat.

De ce îți țiuie urechile chiar și atunci când este liniște

De multe ori, tinitusul este perceput ca o problemă a urechilor, însă mecanismele din spatele său sunt mult mai complexe. Afecțiunea poate apărea în asociere cu pierderea auzului, expunerea la zgomote puternice sau alte probleme ale sistemului auditiv.

În anumite situații, însă, persoanele afectate au rezultate normale la testele obișnuite de auz.

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Potrivit ScienceAlert, oamenii de știință au descoperit noi dovezi că creierul nu reacționează în același mod la tinitus în toate etapele afecțiunii.

Pe măsură ce sunetul fantomă persistă, activitatea cerebrală pare să se reorganizeze, trecând de la un tipar caracteristic debutului la unul diferit, mai stabil.

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Ce este tinitusul și cum se manifestă

Tinitusul reprezintă perceperea unui sunet în absența unei surse sonore externe. Persoanele afectate pot auzi un țiuit, un bâzâit, un șuierat sau chiar un zgomot asemănător unor pulsații. Sunetul poate fi constant sau intermitent și poate varia în intensitate.

Există mai multe cauze posibile ale acestei afecțiuni. Unele sunt asociate cu deteriorarea sistemului auditiv, în timp ce altele pot apărea la persoane care nu prezintă o pierdere evidentă a auzului. Indiferent de factorul declanșator, cercetările arată că tinitusul poate implica și modificări ale activității cerebrale.

Pentru a înțelege mai bine aceste mecanisme, cercetătorii au analizat persoane cu tinitus, dar fără pierdere aparentă a auzului.

Obiectivul a fost să identifice modificările cerebrale asociate afecțiunii, fără ca rezultatele să fie influențate de o deteriorare evidentă a auzului.

Studiul, publicat în revista științifică iScience, a inclus 45 de participanți: 15 persoane cu tinitus recent, prezent de mai puțin de șase luni, 15 cu tinitus cronic, care dura de cel puțin șase luni, și 15 persoane fără această afecțiune.

Participanților li s-a înregistrat activitatea cerebrală cu ajutorul electroencefalografiei (EEG), o metodă neinvazivă. Măsurătorile au fost realizate timp de 10 minute, în timp ce aceștia se aflau în repaus.

Cercetătorii nu au urmărit doar activitatea diferitelor regiuni ale creierului, ci și modul în care rețelele cerebrale comunicau și își modificau activitatea.

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Cum se schimbă activitatea creierului pe măsură ce tinitusul devine cronic

Rezultatele au evidențiat diferențe importante între persoanele care aveau tinitus de mai puțin de șase luni și cele care se confruntau cu această problemă de mai mult timp.

În cazul pacienților cu tinitus recent, cercetătorii au observat o activitate crescută în rețeaua de saliență a creierului. Aceasta are rolul de a identifica stimulii importanți și de a direcționa atenția către aceștia.

În același timp, participarea rețelei executive centrale era redusă. Aceasta este implicată în controlul cognitiv și în procesul prin care creierul învață să ignore informațiile repetitive sau stimulii de fundal.

Situația era diferită în cazul persoanelor care trăiau cu tinitus de mai mult de șase luni. Activitatea cerebrală părea să se stabilizeze într-un alt tipar de comunicare între rețele, iar tranzițiile dintre diferitele stări cerebrale se apropiau mai mult de cele observate la persoanele fără tinitus.

Oamenii de știință interpretează aceste rezultate drept posibile dovezi ale neuroplasticității, capacitatea creierului de a-și reorganiza activitatea ca răspuns la experiențe și stimuli persistenți.

Această adaptare nu înseamnă însă că tinitusul dispare sau că simptomele se ameliorează automat. Mai degrabă, creierul pare să dezvolte un alt mod de a gestiona sunetul perceput în permanență.

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente adaptate în funcție de durata afecțiunii. Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul a avut un număr relativ mic de participanți și a comparat persoane aflate în etape diferite ale tinitusului, fără să le urmărească evoluția în timp. Astfel, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă aceste schimbări apar efectiv pe parcursul evoluției bolii și cum ar putea fi folosite în viitoarele terapii.

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