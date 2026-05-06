Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde ieri seară! Chef Ștefan face diseară un schimb de concurenți

Chef Alexandru Sautner și tunicile sale verzi au câștigat bătălia culinară de ieri seară, într-o ediție Chefi la cuțite care și-a păstrat supremația în topul audiențelor pe toate segmentele de public, inclusiv la nivel național.

Astăzi, de la 20:30, întreaga bucătărie va trepida – urmează o seară memorabilă, marcată de două amulete puternice aruncate-n joc!

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:55, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.7 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.6 puncte de rating și 14% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.8 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.4 rating și 17% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.8 puncte de rating și 11.9% cotă de piață.

În minutul de aur 21:56, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 1.9 puncte de rating și 18% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 1.8 puncte de rating și 16.6% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 4.7puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.0 puncte de rating și 16.9% cotă de piață.

Ieri seară, Chef Sautner a început în forță ediția – sunând alarma amuletei încă înainte de sesiunea de gătit. Juratul s-a folosit de puterea de a-și mai aduce un ajutor în echipă și și-a uimit colegii cu alegerea făcută: Lil K Carter a îmbrăcat tunica verde.

Este vorba despre tânărul coregraf și designer român, care trăiește la Los Angeles, unde colaborează cu branduri faimoase de modă și care a urmat și un curs de gătit, obținând 4 cuțite în audițiile Chefi la cuțite. A fost seara lui Chef Sautner, întrucât banda nervilor întinși la maximum i-a adus și victoria la confruntarea culinară. După proba individuală, a fost eliminată Adela Gache din echipa bej a lui Chef Ștefan.

Diseară, Chef Sautner aplică aceeași strategie – de cum intră în platou, mai aruncă în joc o amuletă. Doar că, de data asta, se anunță repercusiuni pentru toate celelalte echipe... Și nu va fi singura amuletă folosită diseară! Chef Ștefan intră și el în luptă, sunând hotărât amenințătoarea alarmă: juratul își va folosi diseară puterea de a face un schimb de concurenți care va isca tensiuni puternice. Urmează, așadar, o seară intensă!

Iar farfuriile ar trebui să fie pe măsură – pentru că la degustare vin influenceri din zona culinară, iar echipele au misiunea de a găti farfurii... instagramabile. Cum vor afecta amuletele atmosfera din bucătăria Chefi la cuțite și cine va câștiga confruntarea gastronomică telespectatorii vor afla urmărind ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.