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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina Pușcău a tras o căzătură pe cinste!

Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Competiția de la Bran le-a testat concurenților îndemânarea la tricotat, viteza și capacitatea de orientare și și abilitatea de a-i convinge pe oameni să cumpere diverse obiecte. În cele din urmă, Sonny i-a întrecut pe adversari și Alina a căzut. Pentru că Sonny a ajuns primul la stand cu monstrul său, Nea Mărin a decis să acorde victoria echipei galbene, spre nemulțumirea lui Liviu, care a finalizat și el proba.
Marti, 11.08.2026, 21:44
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 00:24 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul porcilor îmbrăcată într-o fustă de balerină

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul porcilor îmbrăcată într-o fustă de balerină

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Raluca Bădulescu au făcut show la misiunea din Castelul groazei!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Raluca Bădulescu au făcut show la misiunea din Castelul groazei!

Logo show Marti, 11.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!

Logo show Marti, 11.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vestea lui Nea Marin care i-a bucurat pe Liviu și Andrei: Rămâneți fără mine!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vestea lui Nea Marin care i-a bucurat pe Liviu și Andrei: Rămâneți fără mine!

Logo show Marti, 11.08.2026, 20:30 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:52 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:50
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