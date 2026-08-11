Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina Pușcău a tras o căzătură pe cinste!
Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Competiția de la Bran le-a testat concurenților îndemânarea la tricotat, viteza și capacitatea de orientare și și abilitatea de a-i convinge pe oameni să cumpere diverse obiecte.
În cele din urmă, Sonny i-a întrecut pe adversari și Alina a căzut. Pentru că Sonny a ajuns primul la stand cu monstrul său, Nea Mărin a decis să acorde victoria echipei galbene, spre nemulțumirea lui Liviu, care a finalizat și el proba.
Marti, 11.08.2026, 21:44