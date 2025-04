Cine este Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce a dezvăluit despre el la Chefi la cuțite

Descoperă cine este Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 15. Tânărul a reușit să îi impresioneze pe jurați, iar Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au duelat în ringul audițiilor pentru el.

Un moment cu adevărat special din ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite a fost atunci când Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au oferit cuțitul de aur unui concurent în vârstă de 27 de ani. Descoperă cine este Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 15!

Cine este Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 15

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să aflăm cine este Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 15. Deși a gătit pentru nume mari și personalități precum Familia Regală din Luxemburg, concurentul a dezvăluit că nu a mai avut niciodată asemenea emoții ca la audițiile Chefi la cuțite.

„Am un obiectiv ca până la vârsta de 35 de ani să am o stea Michelin, pentru că tot ce fac, o fac din pasiune și din iubire. Pentru această rețetă, am făcut zeci de teste înainte, pentru că nu găseam timpul și coptura necesare ca să iasă la perfecție. O rețetă făcută de mine. În franceză numesc acest preparat <<oeufs nuage>>, care este cu un bisque de homar, caviar și chips din jambon crud”, a dezvăluit Dudu Dragoș Andrei, în timp ce gătea.

Tânărul în vârstă de 27 de ani, originar din Bacău, este bucătar și profesează în Luxemburg. Concurentul are o experiență profesională impresionantă și i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață.

„Stând lângă mama mea, de mic copil, ea mi-a transmis această pasiune. Vin dintr-o familie modestă. Suntem cinci frați. Părinții mei sunt divorțați și la vârsta de 14 ani am decis să plec la mama mea în Italia. Am urmat cursurile de bucătar, mai exact la Castellana Grotte din Bari. Am lucrat la două restaurante din sudul Italiei. Acolo am început cu adevărat prima experiență într-o bucătărie profesională. După aceasta, am decis să plec într-o minivacanță la Luxemburg, avându-l pe fratele meu. După trei zile mi s-a oferit un loc de muncă (...) Este un lanț de restaurante din Luxemburg și sunt foarte bine cunoscute pe aperitive, dar, fiind limitat, nu puteam să mă exprim și am decis să părăresc acest loc de muncă”, a mărturisit concurentul în fața juraților Chefi la cuțite.

Dudu Dragoș Andrei a reușit să își deschidă propriul restaurant la vârsta de 25 de ani, iar, timp de șase luni, a lucrat în bucătăria Familiei Regale din Luxemburg.

„La vârsta de 25 de ani mi-am deschis propriul restaurant, semi-gastronomic. Am lucrat pentru Familia Regală din Luxemburg timp de șase luni. A fost o onoare, dar am văzut că nu este o bucătărie care mă atrage. Făceam de mâncare doar pentru Rege și Regină (...) În Casa Regală se mănâncă foarte simplu (...) Sunt foarte modești și au o bucătărie foarte simplă. Totul este calculat, nu prea există improvizație. Cred că sunt prea tânăr pentru a găti pentru două persoane. Momentan, de două săptămâni, lucrez cu un Chef cu două stele Michelin din Franța. Abia a deschis cu un asociat un nou restaurant în Luxemburg (...) Am și restaurantul meu, dar nu mai lucrez în restaurantul meu (...) Am două zile libere pe săptămână și încă mai pot să arunc un ochi și acolo și să le dau câte o sugestie”, a precizat el, mărturisire care l-a contrariat pe Chef Richard Abou Zaki.

„Când am deschis restaurantul nu am avut așa experiență. Mi-am zis că bagajul meu nu este îndeajuns de plin. Mi-am pus o limită ca să-mi iau o stea Michelin. Am zis că trebuie să lucrez cu persoane care au deja o stea Michelin”, a explicat Dudu Dragoș Andrei.

Pentru că i-a impresionat în egală măsură atât pe Chef Ștefan Popescu, cât și pe Chef Alexandru Sautner, cei doi și-au pus pe masă cuțitele de aur. Imediat s-a încins un duel strâns între cei doi jurați, dar concurentul nu a stat prea mult pe gânduri.

„Pentru mine sunteți cu toții egali. Eu o iau după feeling. Tot timpul am făcut treaba asta în viață. Îmi pare rău să refuz unul dintre dumneavoastră. Am luat tot timpul decizia la ultima secundă și cred că acesta este punctul meu forte. Îl aleg pe Chef Ștefan! Sunt mândru și cred că pot câștiga Chefi la cuțite. Știu că mai sunt și alte cuțite de aur în joc, dar sunt pregătit să mă lupt cu fiecare în parte, fără nicio problemă”, a dezvăluit Dudu Dragoș Andrei la Chefi la cuțite, ediția de pe 7 aprilie 2025.

Iată, așadar, cine este Dragoș Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 15. Chef Ștefan a fost mai mult decât fericit că tânărul l-a ales pe el și este încrezător că acesta îi va aduce victoria.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

