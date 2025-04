Ce afacere are Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu din sezonul 15. Cu ce se ocupă la doar 27 de ani

Dudu Dragoș Andrei este concurentul care a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner și de la chef Ștefan Popescu. Tânărul în vârstă de 27 de ani a avut de făcut o alegere dificilă în ediția 13 a sezonului 15 Chefi la cuțite.

Chef Ștefan Popescu și-a ales cuțitul de aur din sezonul 15 Chefi la cuțite. Dudu Dragoș Andrei a reușit să-i impresioneze pe jurați cu preparatul său delicios, dar și cu povestea de viață.

La vârsta de 27 de ani, concurentul se mândrește cu o carieră de succes și cu o experiență vastă. Cel mai mare vis al său este să primească o stea Michelin până la vârsta de 35 de ani.

Deși este din Bacău, Dudu Dragoș Andrei profesează în Luxemburg unde este bucătar. Pasiunea pentru această profesie a moștenit-o de la mama lui, încă din copilărie. Tânărul a trecut prin momente dificile de la o vârstă fragedă, însă și-a găsit alinarea în bucătărie.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Chef Alexandru Sautner și soția lui, Flavia. Cu câți ani este mai mare juratul Chefi la cuțite

Articolul continuă după reclamă

„Vin dintr-o familie modestă. Suntem cinci frați. Părinții mei sunt divorțați și la vârsta de 14 ani am decis să plec la mama mea în Italia. Am urmat cursurile de bucătar, mai exact la Castellana Grotte din Bari. Am lucrat la două restaurante din sudul Italiei. Acolo am început cu adevărat prima experiență într-o bucătărie profesională. După aceasta, am decis să plec într-o minivacanță la Luxemburg, avându-l pe fratele meu. După trei zile mi s-a oferit un loc de muncă (...) Este un lanț de restaurante din Luxemburg și sunt foarte bine cunoscute pe aperitive, dar, fiind limitat, nu puteam să mă exprim și am decis să părăsesc acest loc de muncă”, a povestit tânărul.

Ce afacere deține Dudu Dragoș Andrei, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu din sezonul 15

În cadrul show-ului culinar, Dudu Dragoș Andrei a dezvăluit că are propria afacere: un restaurant semi-gastronomic. Acesta și-a deschis business-ul la vârsta de 25 de ani, chiar dacă nu acumulase suficientă experiență în domeniu.

Mai mult, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu a lucrat pentru Familia Regală din Luxemburg timp de șase luni. Deși este un job la care mulți visează, Dudu Dragoș Andrei a renunțat la postul său dintr-un motiv întemeiat: „ A fost o onoare, dar am văzut că nu este o bucătărie care mă atrage. Făceam de mâncare doar pentru Rege și Regină (...) În Casa Regală se mănâncă foarte simplu (...) Sunt foarte modești și au o bucătărie foarte simplă. Totul este calculat, nu prea există improvizație. Cred că sunt prea tânăr pentru a găti pentru două persoane.”

Citește și: Drama neștiută a lui Andy Van de Gucht din sezonul 15 Chefi la cuțite. Prin ce a trecut cuțitul de aur al lui Chef Richard

„Momentan, de două săptămâni, lucrez cu un Chef cu două stele Michelin din Franța. Abia a deschis cu un asociat un nou restaurant în Luxemburg (...) Am și restaurantul meu, dar nu mai lucrez în restaurantul meu (...) Am două zile libere pe săptămână și încă mai pot să arunc un ochi și acolo și să le dau câte o sugestie”, a mai adăugat el la Chefi la cuțite sezonul 15, înainte să primească cuțitul de aur.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.