Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite, a devenit mamă a doua oară. A născut o fetiță sănătoasă

Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite a născut, devenind mamă pentru a doua oară.

Elena a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă și se bucură acum de adaptarea la viața cu doi copii. Fosta concurentă Chefi la cuțite a devenit mamă pentru a doua oară. Ea i-a dăruit o surioară fetiței ei.

Elena a povestit cum a decurs experiența nașterii pentru ea, fiind una diferită de ceea ce și-a imaginat. Inițial, ea plecase spre maternitate cu gândul că va naște natural, dar a născut prin cezariană pentru a doua oară.

Elena Matei a devenit cunoscută după ce a participat la Chefi la cuțite sezonul 9, acolo unde le-a demonstrat juraților că este extrem de ambițioasă și talentată, ajungând până în finală.

Tânăra mămică a povestit că a doua experiență de naștere prin cezariană a fost mai ușoară pentru ea decât prima oară.

Elena Matei a făcut o postare pe contul ei de Instagram unde a împărtășit cu urmăritorii ei imagini cu noua membră a familiei, dar și detalii despre cea de-a doua naștere. Chiar dacă a avut mai multe temeri cu privire la cea de-a doua naștere, Elena se bucură de faptul că atât ea, cât și micuța ei sunt sănătoase.

„Acest video l-am făcut să-mi aduc aminte cât de puternică am fost. Să-mi aduc aminte cât de curajoasă am fost. Recunosc, prima cezariană a fost traumatizantă pentru mine, la fel ca prima ridicare, primul strănut, primul mers cu mașina către casă. Mi-a fost teamă pentru cea de-a doua cezariană, comparam cu prima și eram speriată. Atunci a fost grea atât nașterea cât și recuperarea. Mi-am dorit din tot sufletul să nasc natural și m-am pregătit pentru asta, dar din păcate lucrurile s-au aliniat altfel. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin mamă sau că am ales varianta ușoară.

A doua cezariană am simțit-o oarecum mai „ușoară', știam ce mă așteaptă și șocul nu a mai fost atât de puternic. Prima ridicare a fost diferită, chiar dacă am amețit după primele 2 minute, nu este ușor deloc!! Mi-a fost teamă să vă povestesc până acum experiențele mele cu nașterea, nu voiam să „bag frică în voi”. Fiecare experiență este diferită, dar mie una mi-ar fi plăcut să fiu puțin mai pregătită psihic pentru asta, să văd mai multe video-uri și să aud experiențe cât mai reale și adevărate, poate mă simțeam mai pregătită și șocul nu era atât de mare.

Naștere naturală sau naștere prin cezariană, oricare ar fi ea, felicitări tuturor mamelor! Sunteți puternice, sunteți eroine, sunteți tot! Meritați tot ce este mai bun în această lume! Să nu uitați asta niciodată despre voi! Meritați tot!”, a scris fosta concurentă de la Chefi la cuțite la postarea ei de pe Instagram.

Elena a devenit mamă pentru prima dată în iunie 2024, când a născut-o pe Victoria. La 1 an și 4 luni, Victoria a devenit deja surioară mai mare și este extrem de încântată de mezina familiei.

