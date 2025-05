Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite, este însărcinată. Cum arată acum și cum a făcut anunțul emoționant

Elena Matei, concurenta de la Chefi la cuțite din sezonul 9, a făcut un anunț emoționant pe contul ei de Instagram.

Concurenta Chefi la cuțite, care acum e chf cu acte în regulă și are propria ei afacere cu deserturi, a decis să împărtășească cu prietenii ei virtuali vestea care i-a bucurat întreaga familie.

Elena și soțul ei au deja o fetiță pe nume Victoria Maria, iar acum chef-ul a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară.

Elena Matei, finalista din sezonul 9 Chefi la cuțite, este însărcinată

Alături de un video unde își arată burtica de gravidă, Elena a scris următorul mesaj.

“Baby2 is coming! #babyA or #babyC ? Ma simt binecuvântată sa devin mamică pentru a doua oara. Binecuvântată si recunoscătoare, acestea sunt cuvintele care descriu ultimele luni. Fericita ca familia noastră se mărește. Bebe, abia asteptam sa te întâlnim. Te iubim. Ultimele luni au fost foarte grele pentru mine din punct de vedere fizic, in primele luni dormeam cu Vic la fiecare somn, luni in care nu am putut manca sau bea apa. Suntem sănătoși si asta este tot ce conteaza. Avem de povestit “.

Mesajul extrem de emoționant i-a încântat pe fanii finalistei Chefi la cuțite care au felicitat-o în secțiunea de comentarii. Elene Matei este acum nerăbdătoare ca familia ei să se mărească.

Elena Matei a făcut senzație în etapa audițiilor din sezonul 9 Chefi la cuțite, nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu povestea sa emoționantă de viață.

Deși și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să se descurce singură, fiindcă mama sa lucra în străinătate, nimic nu a făcut-o pe simpatica blondină să renunțe la visul său de-a deveni un bucătar celebru.

Dincolo de optimism și energie debordantă, Elena Matei ascunde o dramă: „Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”.

Pentru preparatul său, Elena Matei a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”. După bootcamp, aceasta a ajuns în echipa verde și a trecut cu bine peste numeroase battle-uri și dueluri.

Fiind pasionată de deserturi, Elena a muncit din greu și a reușit să își deschidă propria ei afacere, un laborator de deserturi numit Ely’s Favourites, acolo unde pune în practică tot ce a învățat despre deserturi, creând cele mai delicioase dulciuri.

