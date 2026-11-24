Emil Rengle a venit alături de tatăl său, dar și de Alejandro în cadrul show-ului Chefi la cuțite. Cei trei au gătit un preparat inedit, un mix între culturi, care i-a intrigat pe jurați.

Emil Rengle, alături de tatăl său și Alejandro la Chefi la cuțite. Ce au gătit și cum i-au surprins pe jurați | antena 1

Emil Rengle a avut parte de o apariție specială la „Chefi la cuțite”, unde a venit însoțit de două dintre cele mai importante persoane din viața sa: tatăl său și soțul său, Alejandro.

Emil Rengle, alături de tatăl său și Alejandro la Chefi la cuțite

Cei trei au intrat împreună în bucătăria show-ului culinar și au pregătit un preparat cu influențe românești și spaniole, într-o ediție în care poveștile de familie au fost la fel de importante ca degustarea.

Întrebat de Irina Fodor cum au ajuns la emisiune, Emil a mărturisit că îi face o deosebită plăcere să-i vadă pe cei doi gătind împreună. Pentru el, momentele petrecute în bucătărie alături de tatăl său sunt foarte amuzante, iar experiența de la „Chefi la cuțite” a fost una cu totul specială.

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Preparatul ales a fost o ciorbă de praz cu fasole albă și chorizo, propusă de tatăl artistului. Combinația i-a pus pe gânduri pe jurați, care au încercat să descopere influențele culinare din farfurie. Chef Richard Abou Zaki a remarcat că preparatul avea un gust românesc, însă a considerat că parmezanul nu își avea locul în rețetă. Chef Orlando Zaharia a identificat și el influențe spaniole, iar Chef Sautner a găsit o explicație amuzantă pentru combinația de gusturi: unul dintre membrii echipei era spaniol, iar celălalt român.

Emil Rengle, despre familia sa și experiența Asia Express

Discuția cu jurații a ajuns și la relația dintre cei trei, dar și la experiența lor de la „Asia Express”. Emil a povestit că perioada petrecută împreună în competiție i-a apropiat și mai mult. „Dacă trecem prin Asia Express și suntem încă împreună, putem orice”, a spus artistul, amintindu-și cât de solicitantă a fost aventura.

Un moment cu o încărcătură emoțională aparte a fost cel în care Emil a vorbit despre tatăl său. Artistul a povestit că a primit o scrisoare de la acesta în timpul competiției, după mai multe săptămâni în care nu se văzuseră. L-a descris drept cel mai bun prieten al său și o sursă de inspirație, mai ales prin felul în care reușește să treacă peste momentele dificile cu zâmbetul pe buze.

La rândul său, tatăl lui Emil a spus că este mândru de fiul său și de evoluția acestuia.

Alejandro a povestit și cum a ajuns în România. Originar dintr-un mediu internațional, acesta a venit inițial pentru un proiect de business, însă după patru luni l-a cunoscut pe Emil, iar viața lui s-a schimbat. Deși este jumătate englez, jumătate spaniol, a început să învețe și limba română.

La final, cei trei au avut motive să plece mulțumiți din platou: jurații le-au acordat patru cuțite pentru ciorba de praz cu fasole albă și chorizo.