Descoperă ce surpriză uriașă a pregătit Irina Fodor pentru Chefi, dar și ce reacții au urmat, când a fost dezvăluit ingredientul-surpriză.

În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați atunci când le-a arătat ce ingredient neașteptat sunt obligați să folosească, la întrecerea pentru amuletă. Acesta a fost adus tocmai din Australia.

Irina Fodor, surpriză uriașă la Chefi la cuțite! Ce ingredient neașteptat se afla în cutiile misterioase

În a patra ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, show din programul TV al Antenei 1, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut din nou, în cadrul unui test, pentru avantajul pus la bătaie de Irina Fodor. Cei patru au încercat să răspundă cât mai bine la întrebările de atenție puse de prezentatoare.

Fără să mai stea pe gânduri, Chefii s-au amuzat copios atunci când au văzut ce variante de răspuns au fost date în cadrul acestui test. De data aceasta, cel mai bine s-a descurcat Chef Ștefan Popescu, fiindcă el a reușit să adune cele mai multe puncte. Așa cum era de așteptat, bucuria a fost mare în cazul lui.

De data aceasta, degustarea va fi făcută de Alina Pușcău și de soțul ei, Mihai Stoenescu, însă marea surpriză a fost atunci când a ieșit la iveală ingredientul-surpriză din cutiile misterioase. În interiorul fiecăreia exista câte un ou de emu, adus special din Australia.

„Nici nu știu ce e! Ouă de dragon?!”, s-au mirat bucătarii.

„Din Australia au ajuns la noi, de la 17.000 de kilometri distanță!”, a zis Chef Richard Abou Zaki, când a văzut oul incredibil de verde.

După ce Ștefan Popescu a decisce cutie de ingrediente oferă fiecăruia dintre colegii, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au început să își scoată ingredientele pe bancul de lucru atunci ceva neașteptat s-a întâmplat: oul lui Chef Richard a căzut pe jos și s-a spart.

Irina Fodor și-a pus mâinile în cap atunci când a văzut totul: „Nu cred, Richard, ai spart oul! Care erau șansele! Nu cred! Aveam doar patru ouă și tu, copilul problemă, Denis pericol publicat, ai făcut asta”.

Nu doar Irina s-a mirat, ci și restul juraților de la Chefi la cuțite, în ediția din 22 noiembrie 2026.

„Am rămas fără ou. Eu sunt chiar șocat”, a zis Richard, care a început să dea vina pe Ștefan Popescu, dar și-a păstrat totuși zâmbetul pe buze.

Rivalii săi s-au oferit totuși să îl ajute și să îi ofere ajutor, dându-i o cantitate de ou de emu de la ei.

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