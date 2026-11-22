Chef Richard Abou Zaki a „explodat” de nervi și a lovit un coș de gunoi cu piciorul și a aruncat instrumentele de gătit. Descoperă ce l-a înfuriat atât de tare, la proba pentru amuletă.

Descoperă ce l-a înfuriat pe juratul Chefi la cuțite sezonul 10 | Antena 1

În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cei patru Chefi au primit sarcina de a găti o rețetă pe bază de ou de emu, folosjnd doar ingredientele din cutii. Pentru Chef Richard Abou Zaki, această sarcină s-a dovedit a fi o „misiune imposibilă”. Furios, acesta a lovit un coș de gunoi cu piciorul și nu și-a mai stâpânit nervii.

Richard Abou Zaki a „explodat” de nervi și a lovit un coș de gunoi cu piciorul, la Chefi la cuțite! Ce anume l-a înfuriat

Chef Richard Abou Zaki a început cu stângul această probă și acest lucru s-a văzut din plin înainte de începerea probei, când a reușit să își spargă oul de emu.

„Am rămas fără ou. Eu sunt chiar șocat”, a zis Richard când a rămas fără ingredientul inedit și a început să dea vina pe Ștefan Popescu pentru cele întâmplate.

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Totuși, colegii săi s-au oferit totuși să îl ajute și să îi ofere ajutor, dându-i o cantitate de ou de emu de la ei. Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apicat rapid de treabă. Totuși, în bucătărie au ieșit scântei și au apărut și ironiile și „săgețile”.

Totuși, deși a reușit să facă rost de niște ou de emu, o altă problemă a apărut în mod inevitabil: ingredientele din coș păreau imposibil de îmbinat pentru a obține o rețetă gustoasă și aspectuoasă.

Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite

„În alt context aș fi râs, dar acum nu am îndrăznit, îl văd prea supărat, era tumefiat”, a zis Chef Orlando Zaharia, când a văzut cât de revoltat

„Am venit aici să fac omletă?! Nu am făcut toată viața și nici nu încep acum, la 30 de ani cu cariera mea! Eu, Richard, nu pot să vin aici în studio și să fac o omletă! Mă enervează, mă atinge la cap și mă enervează. Nu, eu nu fac asta! Nu e de mine”, a zis Chef Abou Zaki.

Juratul Chefi la cuțite nu și-a mai putut stăpâni nervii și a „explodat”, lovind cu piciorul într-un coș de gunoi din apropiere și aruncând instrumentele de gătit nervis în chiuvetă.

„Sufăr pentru că nu am libertate de exprimare și de a construi farfuriile pe care mi le doresc”, a zis Richard la testimonial, în ediția din 22 noiembrie 2026.

Chef Ștefan Popescu nu s-a putut abține din tachinări, iar Richard s-a înfuriat: „Nu sunt bine! Sunt nervos! Încă nu taci? Sar la tine? Arunc tot și nu servesc nimic azi!”.

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