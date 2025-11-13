Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Peste doar trei zile se deschid porțile audițiilor noului sezon Chefi la cuțite: duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu își dau din nou întâlnire la masa juraților, pregătiți să descopere noi talente în bucătărie, concurenți purtați spre platoul show-ului culinar de marea pasiune pentru gătit.

Luca Zvaleni intră în audițiile Chefi la cuțite având în CV anii petrecuți în bucătăria unui restaurant cu 3 stele Michelin: ”Caut perfecțiunea în farfurie, chiar dacă nu o voi atinge”

Cu părinți născuți în Negrești-Oaș, Luca Zvaleni a ajuns să lucreze la 25 de ani în restaurantul cu 3 stele Michelin din Monaco al celebrului Chef Alain Ducasse. Iar acum intră în audițiile sezonului 16 Chefi la cuțite cu emoțiile unei încercări noi pentru el, întrucât nu a mai gătit niciodată în fața camerelor de filmat: ”Pentru mine, bucătăria e un act de iubire”, spune el.

”Prima zi când am intrat în bucătărie chiar a fost iubire la prima întâlnire”, povestește Luca.

”Am avut norocul de-a intra la vârsta de 16 ani într-un restaurant cu o stea Michelin, apoi am urmat studii gastronomice și am știut că acesta este drumul meu. Visul meu a fost să lucrez pentru Alain Ducasse și mi l-am împlinit. El a fost primul Chef care a avut trei restaurante cu 3 stele Michelin în același timp”, spune Luca Zvaleni, care lucrează de mai bine de trei ani în restaurantul Le Louis XV din Monaco, al lui Ducasse.

Faimosul Chef Alain Ducasse este considerat cel mai de succes bucătar din lume, deținând 34 de restaurante și 21 de stele Michelin.

”Suntem 20 de persoane în bucătăria unde lucrez eu. Și, ca să evoluezi, trebuie să fii un pic mai bun decât colegul. Iar eu întotdeauna am dat 110%: veneam mai devreme la muncă și plecam cel mai târziu. Acum sunt Chef de partie acolo”, spune Luca.

Ce le va găti Luca juraților și ce verdict va primi el telespectatorii vor descoperi urmărind noul sezon Chefi la cuțite din 16 noiembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

