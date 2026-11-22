În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Mara Fincă este medicul veterinar ce i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile făcute.

La Chefi la cuțite vin oameni de pretutindeni, indiferent de meseria lor. Printre ei s-a numărat și Mara Fincă, care este medic veterinar într-un sat. Concurenta a dezvăluit cum arată viața ei ca doctor de animale în mediul rural, dar și alte detalii inedite.

Mara Fincă e medicul veterinr care a făcut senzație cu dezvăluirile sale, la Chefi la cuțite. Ce a spus juraților

După ce a pregătit o rețetă de mușchi de vită cu hribi, aceasta s-a prezentat în fața juraților și a așteptat cu sufletul la gură verdictul.

„Sunt medic veterinar, sunt căsătorită și am o minune de fetiță. Am propriul meu cabinet veterinar, axat pe animale mici și animale mari, în Dobrești, Argeș. Tratez câini, pisici, vaci, porci, cai. Amfăcut facultatea de medicină veterinară, am vrut să mă fac actriță, dar m-a luat mama deoparte și mi-a zis să ne mai gândim. Cele mai grele zile sunt cele în care mergem la castrat de porci. Atunci mai sunt și câțiva alți oameni ai curții respective, ei țin, eu femeie în salopetă, în cizme de cauciuc...Dacă inseminăm, verificăm gestația. Se păstrează doar un porc pentru montă, dar nu prea se mai face. Se face montă artificial, îți alegi ce rasă vrei, le mai combini și montezi artificial. Acum mă duc cu tancul de azot lichid, îl pui în mașină și de acolo scoți inseminarea”, a dezvăluit tânăra, spre uimirea juraților Chefi la cuțite.

„Eu cred că tu nu te plictisești niciodată”, a zis Chef Sautner.

„Nu apuc să mă plictisesc niciodată. Și mă și distrez! Mă distrez tare de tot! Viața la fermă pentru o femeie nu e ușoară, nu e ușoară deloc. Implică nopți în care avem fătări. NU e frumos să mergi în salopetă la minus 20-30 de grade, cu cizme de cauziuc, nu vii foarte curățică acasă la soț. Vii din fermă. Dar chiar îmi place ceea ce fac! Sunt și în anul trei la doctorat, mai am puțin și termin”, a mai mărturisit Alina Finca.

Jurații au felicitat-o pentru reușitele sale, ba chiar au încurajat-o să își urmeze visul de a deveni și actriță. Un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când Chef Richard Abou Zaki a pus-o să dea „o probă” de actorie.

Totuși, pentru rețeta ei de mușchid e vită cu hribi, concurenta a primit doar două cuțite, lucru ce a dezamăgit-o. Totuși, jurații au apreciat ambiția ei de a reveni la anul. Chef Alexandru Sautner a schimbat verdictul atunci când Mara Fincă a reușit să îl convingă să îi dea și al treilea cuțit. Astfel, concurenta a primit șansa de a merge mai departe, în bootcamp.

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