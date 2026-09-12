Descoperă mesajul acid transmis de Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite, după ce a slăbit 48 de kilograme! Ce s-a văzut în poza la bustul gol.

Descoperă cum arată artistul în prezent, dar și ce mesaj acid a transmis criticilor săi | Antena 1

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite a renunțat la tricou și s-a pozat la bustul gol și acesta a fost momentul în care s-a ales cu numeroase comentarii răutăcioase. Enervat, artistul a avut un mesaj acid la adresa acestora. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu au observat toți în fotografia cu celebrul cântăreț, care a slăbit 48 de kilograme.

Mesajul acid al lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite, după ce a slăbit 48 de kilograme! Ce s-a văzut în poza cu bustul gol

Florinel Ungureanu a fost unul dintre cei mai simpatici și apreciați concurenți de la Chefi la cuțite sezonul 17. Acesta a făcut senzație încă din audiții și a primit șansa de a merge mai departe în bootcamp. Acolo, ambiția l-a ajutat să demonstreze că merită un loc în echipe și astfel a ajuns să poarte tunica bordo.

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Ca membru al echipei lui Chef Richard Abou Zaki, Florinel Ungureanu a fost nu doar un bun coleg, ci și o adevărată mascotă ce a adus mereu buna dispoziție, chiar și în momentele mai dificile, de la battle-uri sau confruntări individuale. Deși nu a câștigat marele trofeu, concurentul a reușit să câștige inimile a numeroși români.

Florinel Ungureanu la Chefi la cuțite, înainte să slăbească 48 de kilograme

În ultimele luni, Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite a slăbit 48 de kilograme și a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Recent, acesta a publicat o fotografie în care apare la bustul gol. Mult mai slab decât era înainte, acesta nu s-a sfiit să își arate noul abdomen.

Florinel Ungureanu alături de echipa bordo de la Chefi la cuțite

Numeroși urmăritori l-au acuzat că folosește inteligența artificială, însă Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite a transmis un mesaj acid către criticii săi:

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„Când eram gras, râdeați de mine mă făceați porc! Acum ca am slăbit și sunt sexi, spuneți ca sunt bolnav! Acum la poza asta vreau și eu câte un like de la fiecare urmăritor în parte! Vă iubesc ❤️🙏🏼”, a scris acesta pe contul său oficial de Instagram.

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Florinel Ungureanu pare că este mult mai fericit în propria piele și arată că noul look îi dă un plus de încredere, ce îl determină să nu se lase influențat de critici.