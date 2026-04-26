Cum arată mama lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Concurentul seamănă leit cu cea care i-a dat viață

Florinel Ungureanu face parte din echipa bordo de la Chefi la cuțite, care este condusă de Chef Richard Abou Zaki. Iată cum arată mama concurentului și cât de bine seamănă cei doi!

Florinel Ungureanu s-a prezentat în fața juraților de la Chefi la cuțite cu un preparat care l-a făcut să ajungă direct în una dintre cele patru echipe. Concurentul are 35 de ani, vine din Vaslui și este solist vocal. În urmă cu 20 de ani s-a apucat de cântat. A plecat de acasă fără să spună cuiva și s-a dus direct la Florin Pește la Drăgășani.

Florinel de la Chefi la cuțite seamănă leit cu mama lui

Florinel a gătit pentru jurații de la Chefi la cuțite mâncare de cartofi. Cântărețul a trecut în etapa următoare și a ajuns în bootcamp. El face parte din echipa lui Chef Richard Abou Zaki.

Florinel a ajuns rapid în atenția telespectatorilor datorită replicilor sale savuroase. Dacă pe el a ajuns să îl cunoască toată lumea, puțini știu cum arată mama sa, doamna Lăcrămioara.

Femeia care i-a dat viață concurentului de la Chefi la cuțite nu este străină de mediul online. Potrivit Spynews, mama lui Florinel este activă pe rețelele de socializare, iar, conform imaginilor, cântărețul îi seamănă leit.

Ce dezvăluiri a făcut Florinel de la Chefi la cuțite

Florinel și Ioana sunt căsătoriți de două decenii, iar din rodul iubirii lor au apărut cei doi copii pe care îi au împreună. Cântărețul a vorbit deschis despre începuturile relației cu soția sa, dar și despre carieră. Florinel a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să cânte.

„Suntem căsătoriți de 20 de ani, avem doi copii (...) Îmi era foarte dragă soțioara mea, dar nu prea mă băga în seama, ne întâlneam întâmplător, mă mai pupa pe obraz, îmi făcea inima ca un iepure. Eu am plecat primul să cânt la Florin Pește. Eu îmi doream să cânt, asta era cea mai mare dorință a mea, părinții mei fiind în Italia, eu eram cu bunicii. Am sunat la un număr de telefon care era pe copertă la CD și am sunat la numărul respectiv (...) I-am cântat, i-a plăcut foarte mult (n.r. lui Adi de la Vâlcea) și mi-a dat alt număr de telefon și era Florin Pește (...) Mi-a spus să vin la Drăgășani, eu eram la Vaslui”, a declarat Florinel la Chefi la cuțite.