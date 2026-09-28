După premiera culinară memorabilă de anul trecut, când juratul Chefi la cuțite a scris istorie la Domeniul Știrbey cu cel dintâi pop-up cu stea Michelin, acum Chef Richard Abou Zaki se pregătește pentru al doilea capitol cu seri gastronomice spectaculoase.

În toamna aceasta revine la Domeniul Știrbey, acolo unde va recrea atmosfera magică a restaurantului său, Retroscena, de această dată într-o nouă locație.

Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în România: pop-up-ul cu stea Michelin revine la Domeniul Știrbey! Află detalii despre eveniment

Povestea merge, așadar, mai departe: preparatele faimoase care poartă semnătura primului român cu stea Michelin din lume, combinațiile surprinzătoare de ingrediente de cea mai înaltă calitate, atenția la detalii, efortul dirijat al echipei de la Retroscena care va veni din Italia pentru acest eveniment și atmosfera specială a restaurantului din Porto San Giorgio – toate revin la Domeniul Știrbey sub coordonarea de excepție a lui Chef Richard Abou Zaki.

Articolul continuă după reclamă

„Există experiențe care nu se uită niciodată. Povești care merită continuate pentru cei ce le-au trăit sau pentru cei care încă le așteaptă. Există locuri care nu rămân în urmă când pleci – rămân cu tine până când vine timpul să te întorci. Retroscena revine la Domeniul Știrbey Vodă. Aici vom rescrie povestea într-o locație nouă spectaculoasă.”, anunță Chef Richard.

Chef Richard Abou Zaki vorbind la Retroscena

”Aștept cu emoții uriașe să ducem mai departe această experiență fabuloasă. Este proiectul meu de suflet: unul dintre cele mai mari vise mi s-a împlinit atunci când am reușit să aduc în țara mea natală toată această poveste care-mi definește cariera, numită Retroscena, construită cu sacrificiu. Mă bucur extraordinar de mult că acum vom continua povestea”, a adăugat juratul Chefi la cuțite, care va reveni în curând cu detalii.

Chef Richard Abou Zaki pregătind farfurii la Retroscena