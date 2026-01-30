Antena Căutare
Mesajul emoționant al lui Chef Richard Abou Zaki pentru fiica lui de ziua ei de naștere. Carlotta a împlinit 5 ani

Chef Richard Abou Zaki sărbătorește ziua fiicei sale, Carlotta, care a împlinit 5 ani.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 11:06 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 11:30
Galerie
Chef Richard Abou Zaki i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale la împlinirea vârstei de 5 ani. | Antena 1 & Instagram

Chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, își sărbătorește astăzi fiica, pe Carlotta.

Carlottina, așa cum o alintă el, a împlinit frumoasa vârstă de 5 ani, iar chef Richard Abou Zaki a postat pe contul său de Instagram o colecție impresionantă de fotografii cu micuța lui.

Mesajul emoționant pe care chef Richard Abou Zaki i l-a transmis fiicei sale, Carlotta, de ziua ei

Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite aduce experiența Retroscena în România. Cum îl susțin partenera și fiica

Chef Richard Abou Zaki se mândrește cu Carlotta, fiica lui, care îi umple zilele de bucurie. Micuța a împlinit 5 ani, iar bucătarul nu a ratat ocazia de a-i transmite cel mai emoționant mesaj în italiană.

„La mulți aaaani! Astăzi e ziua ta! Împlinești 5 ani, fetița mea, 5 ani din viața mea!! Când vorbesc despre fiica mea, mereu îmi dau lacrimile de cât de dor îmi este de ea, îmi este dor să fiu acolo alături de ea astăzi, de ziua ei! Ești cel mai frumos lucru pe care lumea mi-l putea oferi. Te iubesc acum, mereu și pentru totdeauna! ❤️❤️❤️ La mulți ani, micuța mea Carlottina!!!”, a scris chef Richard Abou Zaki la descrierea postării sale de pe Instagram.

Fanii celebrului jurat Chefi la cuțite au reacționat imediat la imaginile cu Carlotta și au adăugat comentarii cu mesaje emoționante și urări pentru fiica lui chef Richard Abou Zaki.

Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj neașteptat

Chiar dacă are o carieră impresionantă, cu stele Michelin primite pentru performanțele sale la restaurantul lui, Retroscena, o carte lansată cu povestea lui și experiențe adunate de la zecile de restaurante în care a lucrat, cea mai mare împlinire pentru chef Richard Abou Zaki este fiica lui, Carlotta.

Atunci când nu este la filmări pentru Chefi la cuțite sau la restaurantul său din Italia, bucătarul îi dedică fiicei sale tot timpul său liber, bucurându-se împreună de o relație frumoasă tată – fiica.

Mereu Carlotta îi duce dorul tatălui ei atunci când e plecat pentru proiectele sale, iar ea își petrece majoritatea timpului cu mama ei.

Se pare că în acest an de ziua ei, chef Richard Abou Zaki nu a putut fi alături de fiica lui pentru a o sărbători așa cum și-ar fi dorit. Juratul Chefi la cuțite se află în România pentru că au început deja filmările pentru un nou sezon al show-ului culinar. Chefi Richard Abou Zaki filmează acum pentru cel de-al 18-lea sezon Chefi la cuțite care promite să fie unul impresionant.

Oricât de mult și-ar fi dorit să fie alături de Carlotta, de această dată e la datorie, dar cu siguranță se va revanșa față de micuța lui fiică atunci când va avea timp liber.

colaj chef richard abou zaki si fiica lui
+16
Mai multe fotografii

Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română

Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur...
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar. Ce au zis despre sezonul 18
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar. Ce au zis...
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
