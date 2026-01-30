Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite care l-a impresionat pe chef Ștefan Popescu cu preparatele sale, a murit la vârsta de 40 de ani.

Chef Ștefan Popescu a aflat vestea tristă a morții lui Tal Berkovich, fosta concurentă din sezonul 16 Chefi la cuțite, și a transmis un mesaj. | Antena 1

Tragedia i-a luat prin surprindere pe apropiații lui Tal, pe jurații Chefi la cuțite, dar și pe fanii emisiunii.

Tal Berkovich era o femeie veselă și extrem de talentată, atât în bucătărie, cât și ca actriță. Tânăra concurentă și-a demonstrat talentul culinar în sezonul 16 Chefi la cuțite unde i-a impresionat pe jurați cu preparate alese.

Mesajul lui Chef Ștefan Popescu la aflarea veștii triste despre moartea lui Tal Berkovich

Citește și: Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce boală autoimună a făcut-o să descopere lumea gastronomiei

Articolul continuă după reclamă

Ea a venit susținută de cea mai bună prietenă a ei Alina Pușcău, cu care s-a cunoscut în America, în perioada în care Alina s-a mutat acolo.

Cu o carismă impresionantă, un zâmbet molipsitor și extrem de ambițioasă, Tal a fost un exemplu și o inspirație pentru mulți dintre concurenții Chefi la cuțite.

După aflarea veștii neașteptate, Chef Ștefan Popescu a postat o imagine cu Tal pe contul său de Instagram, acolo unde sute de fani ai emisiunii au reacționat imediat.

“Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris chef Ștefan Popescu la descrierea postării cu Tal Berkovich.

Citește și: A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chef Ștefan Popescu fusese atât de impresionat de povestea și preparatele lui Tal încât i-a oferit cuțitul de aur. Mai apoi Tal și-a demonstrat măiestria în bucătărie pe parcursul sezonul 16, fiind extrem de dedicată și determinată ca echipa ei să câștige mereu.

Chef Ștefan Popescu regretă pierderea lui Tal și a transmis cele mai bune gânduri familiei îndurerate.

În secțiunea de comentarii, fanii Chefi la cuțite au rămas șocați să afle această veste tristă și neașteptată.

„Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace! ”, „Păcat,un om așa de frumos și tânăr! R.I.P”, „Dumnezeu să o ierte... nu știi niciodată cât de scurt e firul vieții”, „Nu pot să cred !!!”, „Ce?????? Dumnezeu sa o ierte! Odihneasca-se in pace!”, „Nu pot sa cred,sunt șocată. Dumnezeu să o odihnească în pace” – acestea au fost doar câteva dintre mesajele transmise de fanii emisiunii Chefi la cuțite la postarea lui chef Ștefan Popescu.

Citește și: Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite