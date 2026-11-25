Andrada Georgeti a venit la Chefi la cuțite cu mult umor, chef de experiențe noi și o dorință clară de a-și demonstra talentul în bucătărie.

Momente tensionate la Chefi la cuțite! O concurentă l-a luat la întrebări pe Chef Orlando. Ce a nemulțumit-o | antena 1

Concurenta este prietenă de opt ani cu Adrian Teleșpan, alături de care locuiește, iar apariția sa în emisiune a fost presărată atât cu momente amuzante, cât și cu o discuție în contradictoriu cu Chef Orlando Zaharia.

Momente tensionate la Chefi la cuțite!

Andrada a povestit că a fost fan al emisiunii și că a decis să participe și pentru a trăi o experiență nouă. „Am venit la Chefi ca să mă mărit și să fac un ban”, a glumit ea. Prietenia cu Adrian Teleșpan a început după ce a citit cartea acestuia, iar un prieten comun le-a sugerat să se cunoască. La 23 de ani a devenit mamă, lucru pe care îl consideră cel mai frumos din viața ei.

Concurenta este pasionată de gătit și și-a transformat pasiunea într-un proiect concret. În martie 2025 a deschis un spațiu pentru evenimente, numit Mami Bucharest, unde are și posibilitatea de a organiza întâlniri și petreceri. Locuiește chiar deasupra spațiului și spune că are ajutoare, fiind încrezătoare că se descurcă bine în bucătărie.

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De unde a pornit discuția în contradictoriu dintre Andrada și Chef Orlando

Unul dintre momentele care au atras atenția în platou a fost discuția despre termenul „home chef”. Andrada a intervenit în conversație și a considerat că folosirea acestei expresii poate avea o conotație sexistă. Chef Orlando Zaharia a venit cu propria explicație, spunând că, în opinia lui, orice femeie care gătește este un „home chef”.

Juratul a mărturisit ulterior că rămăsese cu gândul la discuția de la început și a vrut să lămurească lucrurile. Andrada a explicat că intenția ei nu fusese să provoace un conflict, ci să clarifice sensul expresiei și felul în care aceasta poate fi percepută.

„În 2026, abia așteaptă cineva să spui cine știe ce și te trezești peste noapte că ești împotriva... Să nu mă trezesc anti-feministă”, a comentat concurenta, făcând referire la sensibilitatea discuțiilor din prezent.

Andrada a spus că respectă faptul că juratul a dorit să clarifice situația și a explicat că reacția ei a venit și pe fondul emoțiilor din timpul jurizării: își auzise preparatul criticat și era deja defensivă. Chef Orlando a ascultat explicațiile, iar discuția a continuat într-o notă mai relaxată.

În schimb, Chef Richard a remarcat simțul umorului al concurentei. În platou au apărut și alte glume, inclusiv schimburi de replici între jurați despre felul în care Andrada își exprimă opiniile. Chef Richard l-a întrebat și pe Adrian Teleșpan cum i s-a părut discuția și dacă a considerat remarca sexistă. Acesta a spus că pe el nu îl deranjează și că jurații pot merge în direcția respectivă.

Teleșpan a mărturisit că a trecut prin multe de-a lungul vieții și că se află cumva într-o zonă de saturație. La rândul său, Richard i-a spus Andradei că nu o cunoștea până atunci, dar că i se pare simpatică.

Ce preparat a adus Andrada Georgeti în fața chefilor și câte cuțite a primit

Din punct de vedere culinar, Andrada a ales să pregătească o supă de cartofi cu praz, peste care a pus bacon. A recunoscut că alegerea nu i-a aparținut în totalitate, pentru că și prietenii o sfătuiseră să vină cu acest preparat. A încercat să-i ofere și o prezentare de fine dining, însă emoțiile și-au spus cuvântul.

„Mintea mea se duce în overthinking, eram în alt film”, a explicat ea, descriind starea pe care o avea în timpul jurizării.

Părerile chefilor au fost împărțite încă de la început. Chef Richard a considerat rețeta clasică și puțin banală. Chef Alexandru Sautner a spus că preparatul nu era rău la gust, însă farfuria era incompletă. Chef Orlando a fost de acord că îi lipseau anumite elemente, dar a apreciat gustul.

Chef Ștefan Popescu a decis să-i ofere cuțitul, iar apoi a venit și momentul lui Chef Orlando, care a anunțat că este rândul său să voteze. Chef Sautner a avut inițial rezerve, dar s-a răzgândit și i-a oferit, la rândul său, o șansă.

Juratul i-a transmis Andradei că trebuie să arate maximum din ceea ce poate să facă și să nu se limiteze la un preparat care nu îi pune în valoare întregul potențial.

Pentru concurentă, cuțitul a însemnat acceptarea unei provocări uriașe. Andrada a mărturisit că are mult mai multe de arătat în bucătărie și că, după această experiență, probabil nu va mai dormi până la bootcamp.