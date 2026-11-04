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Noul sezon Chefi la cuțite 2026 vine cu reguli schimbate! Ce îi așteaptă pe jurați în lupta pentru amulete, din 15 noiembrie

Jurații, față-n față cu amenințarea probelor pentru amuletele din noul sezon Chefi la cuțite: nu mai au acces liber la cămara cu ingrediente!

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:06 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:07
Noul sezon Chefi la cuțite 2026 vine cu reguli schimbate! Ce îi așteaptă pe jurați în lupta pentru amulete, din 15 noiembrie | antena 1
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Premiera sezonului 18 Chefi la cuțite este la o distanță de mai puțin de două săptămâni, iar competiția se anunță incendiară – pentru că, din 15 noiembrie, în ringul amuletelor, provocările trec la un nou nivel!

Noul sezon Chefi la cuțite 2026 vine cu reguli schimbate!

Chefii se vor confrunta cu un pericol care le va îngreuna foarte mult misiunea gătitului: cutiile cu ingrediente. Astfel, jurații nu mai au acces liber la cămară, fiind nevoiți să gătească doar cu ingredientele din amenințătoarele cutii.

Așadar, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu primesc din partea Irinei Fodor o dublă provocare: pe lângă tema fiecărei probe pentru amuletă, misterioasele cutii le vor aduce ingredientele impuse.

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Fiecare rețetă va trebui astfel gândită pe loc, adaptată temei, dar și conținutului cutiei, care va cuprinde toate ingredientele puse la dispoziție. Nimic în plus, care să ajute la definitivarea preparatului – Chefii nu vor avea voie să adauge pe parcurs, din cămară, alte ingrediente!

Cutiile se vor împărți între jurați în urma unui test desfășurat la începutul fiecărei probe: Chef-ul care va câștiga va avea super-avantajul de a le împărți.

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Prin urmare, întrecerile pentru amulete vor depinde extrem de mult și de strategia fiecărui jurat, dincolo de talentul și creativitatea puse în farfurie. Cum vor decurge palpitantele probe ale sezonului 18 telespectatorii vor descoperi urmărind Chefi la cuțite din 15 noiembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Show-ul culinar va fi difuzat duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

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