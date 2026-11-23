O concurentă din China a venit să-i impresioneze pe Chefi chiar în platou. Ce preparat a gătit și cum au reacționat aceștia.

O concurentă din China a gătit aripioare cu suc la Chefi la cuțite! Reacția juraților când au gustat preparatul inedit | antena 1

Wu Jia Qi, o tânără de 28 de ani, a venit în fața juraților de la „Chefi la cuțite” cu un preparat mai puțin obișnuit: aripioare de pui gătite în Coca-Cola.

O concurentă din China a gătit aripioare cu suc la Chefi la cuțite!

Concurenta a recunoscut încă de la început că nu are mari așteptări de la farfuria ei și chiar le-a cerut chefilor să nu o judece prea aspru. Degustarea a venit însă la pachet cu replici amuzante și cu o poveste de viață interesantă.

„E totul pentru emisiune, să considerați că gătesc prost. E comestibil, nu o să otrăvesc pe nimeni”, a spus Wu Jia Qi înainte de a-și prezenta preparatul. După ce a terminat de pregătit aripioarele cu Cola, concurenta a sperat că gustul va fi mai bun decât aspectul. Chef Richard a avertizat-o însă că răbdarea lui are limite: „N-o să mai fiu tolerant. Toleranța s-a terminat”.

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Preparatul a stârnit curiozitatea juraților, iar Chef Richard a întrebat-o dacă este suficient să vină la preselecții cu doar trei aripioare. În timpul discuției, Chef Sautner a încercat să ghicească mai multe detalii despre concurentă, iar aceasta a apreciat intuiția lui Chef Alexandru. Nici Chef Ștefan Popescu nu a ratat ocazia de a o întreba de ce este atât de stresată, primind un răspuns care a stârnit zâmbete.

Wu Jia Qi a învățat română din dorința de a comunica

Dincolo de preparatul neobișnuit, Wu Jia Qi le-a povestit chefilor și despre viața sa. Tânăra s-a născut în România, însă a petrecut mulți ani în China. Părinții ei sunt chinezi și locuiesc de aproape trei decenii în România, dar, după cum a explicat ea, nu au simțit nevoia să învețe foarte bine limba, activitatea lor fiind legată în principal de comerț.

Wu Jia Qi a învățat română pentru că și-a dorit să poată comunica și să se integreze. La vârsta de 12 ani, părinții au trimis-o în China, spunându-i că acolo va ajunge într-un loc foarte frumos. Ea a crezut inițial că va fi ca într-o vacanță la Disneyland, însă realitatea s-a dovedit diferită: viața de acolo presupunea mai multă muncă și responsabilități.

În prezent, concurenta este traducător autorizat și a povestit că participarea la emisiune a fost o provocare personală. Avea timp liber și și-a dorit să iasă din zona de confort, chiar dacă, la un moment dat, s-a gândit să renunțe la audiții. O doamnă care a încurajat-o a convins-o să continue.

Wu Jia Qi este activă și pe TikTok, unde spune că îi place să vorbească și să facă glume, chiar dacă unele sunt mai puțin reușite. Părinții ei nu știu însă că are acest cont, iar tânăra a glumit că angajații lor ar putea să o dea de gol.

La final, Chef Richard a remarcat chiar că vorbește româna mai bine decât el, o replică ce a completat atmosfera relaxată din jurul unei farfurii cu totul neobișnuite.