Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Sautner i-a dat cuțitul de aur lui Andrei Miron. Diseară, Serghei Mizil și soția vin la degustare.

Ediție Chefi la cuțite încărcată de adrenalină și suspans la Antena 1, ieri seară: Chef Orlando Zaharia a câștigat amuleta, iar Chef Alexandru Sautner i-a dat cuțitul de aur lui Andrei Miron, cel de-al patrulea episod al show-ului culinar impunându-se pe primul loc în topul audiențelor la nivel comercial și urban. Competiția continuă în forță diseară, de la 20:30, când Irina Fodor pune la bătaie a doua bombă cu mai multe amulete a sezonului, iar la degustare vin Serghei Mizil și soția sa, Cora.

Chef Sautner i-a dat cuțitul de aur lui Andrei Miron

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:01 – 23:49, a patra ediție a sezonului 18 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 24.4% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, ProTV, a înregistrat 5.8 puncte de rating și 22.2% cotă de piață. Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 6.8 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. În minutul de aur 22:01, 1.365.000 telespectatori au urmărit ediția Chefi la cuțite.

Antena 1 a fost prima alegere a românilor la nivelul publicului comercial și pe întreaga zi, cu 2.8 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro Tv, a obținut 2.7 puncte de rating și 19.8% cotă de piață. Ierarhia pe tronsonul comercial s-a păstrat în prime time (19:00 – 24:00) cu 6.0 puncte de rating și 23.2% cotă de piață, postul de pe poziția secundă, Pro Tv, înregistrând 5.9 puncte de rating și 23.0% cotă de piață.

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Ediția de ieri Chefi la cuțite a adus două premiere la lupta pentru amuletă! Pentru prima dată jurații au gătit cu un ingredient aparte – uriașele ouă de emu. Și tot pentru prima dată, Chef Richard a ales să-și retragă farfuria din competiție – nu doar după incidentul nefericit în urma căruia oul de emu din cutia lui cu ingrediente s-a spart. Principalul motiv al deciziei sale fără precedent a avut legătură cu combinația de ingrediente care i-a revenit – una care nu i-a oferit posibilitatea de a crea o farfurie la nivelul competiției. Dacă ceilalți Chefi au fost mai norocoși, primind cutii mai ofertante, pentru Chef Richard a fost o seară cu ghinion. În urma degustării făcute de Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, cele 5 puncte și amuleta i-au revenit lui Chef Orlando, tigaia cu 4 puncte a ajuns la Chef Sautner, iar 3 puncte i-au fost acordate lui Chef Ștefan.

Seara s-a încheiat în forță cu un moment de aur: Andrei Miron este concurentul pentru care 3 cuțite de aur au strălucit pe masa juraților. Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Ștefan i-au oferit suprema distincție din audiții – Andrei alegând să meargă în echipa lui Chef Sautner. O performanță extraordinară pentru concurentul de doar 21 de ani, care lucrează ca bucătar-șef de doi ani în Botoșani. Printre reușitele sale de până acum se numără participarea de anul trecut la prestigipsul concurs gastronomic Bocuse d’Or.

Ce urmează în această seară

În această seară, emoțiile sunt la cote maxime din nou în bucătăria Chefi la cuțite, pentru că Irina Fodor lansează a doua bombă cu mai multe amulete a sezonului 18, iar la degustarea preparatelor făcute de jurați vin Serghei Mizil și soția lui, Cora. Și în ringul audițiilor urmează multe momente intense și verdicte surprinzătoare.

Concurenți cu experiențe remarcabile pășesc în platoul show-ului culinar propunând juraților preparate care îi intrigă. Marius Simion și-a început drumul culinar într-o patiserie din Modena, unde venea să mănânce faimosul Chef Massimo Bottura, iar Mircea Rujea le povestește juraților că a gătit pentru vedete precum Heidi Klum și Beyoncé, dar și că a fost la un pas de a obține o stea Michelin – dar a ratat ocazia. Așa cum obținerea unei stele Michelin depinde de multe detalii, și în competiția Chefi la cuțite emoțiile își pot spune cuvântul în ciuda experienței. Iar alegerea preparatului din audiții este o decizie esențială.

Cine va câștiga a doua bombă a sezonului, dar și ce verdicte se vor da în audiții telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată diseară de Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 22 noiembrie 2026