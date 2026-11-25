Andreea Popa, în vârstă de 27 de ani, din Craiova, a venit în fața juraților de la Chefi la cuțite cu multă emoție, dar și cu o poveste de viață impresionantă.

O preoteasă a venit să gătească la Chefi la cuțite! Ce s-a întâmplat după ce Andreea Popa a ajuns în fața juraților | antena 1

Concurenta are trei „joburi full-time”: este mamă, soție și preoteasă, iar bucătăria este marea ei pasiune. Deși știe toate sezoanele emisiunii și se declară o mare admiratoare a show-ului, experiența din platou a fost cu totul diferită de ceea ce vedea de acasă.

O preoteasă a venit să gătească la Chefi la cuțite!

„Când am primit telefonul, nu cred, nebunia mea a devenit realitate”, a mărturisit Andreea, care spera să-i cucerească pe chefi cu gustul preparatului său, pe care îl descria drept „gust de mămică”. Numele său de fată este Prioteasa Andreea Mihaela, iar concurenta spune că îi place să meargă la restaurante, să descopere preparate și apoi să încerce să le reproducă acasă. Soțul este și el un gurmand și o provoacă să gătească ceea ce vede în emisiune.

Andreea a pregătit paste cu broccoli, iar farfuria a stârnit discuții între jurați. Chef Richard a considerat că preparatului îi lipsește anșoa, explicând că ingredientul ar fi adus savoarea necesară combinației de broccoli, usturoi, chilli și ulei de măsline. Chef Ștefan Popescu a remarcat din nou prezența busuiocului, în timp ce Richard a fost de părere că acesta se potrivește în cazul pastelor pregătite de concurentă. Chef Alexandru Sautner a observat că persoana care a gătit era, cel mai probabil, convinsă că a obținut o pastă bună.

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Andreea Popa, soție de preot și mamă a doi copii: „O preoteasă are foarte multe îndatoriri”

Prezența Andreei în emisiune a venit la pachet cu o întâlnire neașteptată: soțul ei, preot, a ajuns în platou. Chef Orlando Zaharia a spus că trebuie să-l aibă și pe el acolo, iar Chef Alexandru Sautner a glumit că ar trebui să-și ducă fiul la părinte „să-l lepădăm”. Deși Andreea îl considera pe Richard unul dintre favoriții soțului, acesta a mărturisit că el este, de fapt, mai degrabă fanul lui Orlando.

Concurenta a vorbit și despre responsabilitățile pe care le presupune rolul său în familie și în comunitate. Pentru ea, a fi preoteasă înseamnă să fie un model prin ceea ce face, spune și arată, iar povestea de iubire a cuplului și felul în care își cresc copiii ar trebui să-i inspire pe ceilalți.

„Ușa e mereu deschisă, o îmbrățișare caldă acolo unde e nevoie și ni se cere și binele care se face în liniște, între tine și Dumnezeu, nu între tine și oameni”, a explicat Andreea.

Ea a recunoscut că soțul îi spune uneori că vorbește cam mult și că se agită, însă crede că oboseala și copiii își spun cuvântul. Cei doi sunt căsătoriți de opt ani, iar povestea lor a început încă din copilărie. Părinții lor erau prieteni de familie, așa că au crescut împreună. Andreea spune că întâlnirea cu soțul nu a fost întâmplătoare și că numele său de fată, Prioteasa, pare să fi fost o coincidență cu o semnificație aparte.

Lupta cu depresia și atacurile de panică. Soțul i-a fost alături în cele mai grele momente

Dincolo de imaginea unei familii fericite, Andreea a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. La 18 ani, în perioada adolescenței, a început să se confrunte cu depresie anxioasă. Nu mai mânca, ajunsese la 40 de kilograme, nu putea să doarmă și avea tremurături și o stare puternică de anxietate.

Cea mai mare teamă a ei era să nu-și piardă soțul, omul care îi oferea sprijinul de care avea nevoie. În acel moment, el a decis să o ceară în căsătorie, pentru a-i arăta că își dorește să meargă alături de ea pe drumul dificil pe care îl aveau de parcurs.

Au urmat încercări grele. Nici măcar luna de miere nu a decurs așa cum își imaginaseră. Andreea a suferit un atac de panică atât de puternic, încât, deși au reușit cu greu să plece cu avionul și au zburat timp de șase ore, la destinație a simțit că nu mai poate continua. Se aflau într-o țară arabă, unde le-a fost dificil să explice stările prin care trecea. Au fost întrebați ce se întâmplă și li s-a propus chiar schimbarea camerei, însă pentru ea conta un singur lucru: să se întoarcă acasă.

Au revenit în aceeași zi. Andreea spune că nu este o amintire de care să fie mândră și că nu a interesat-o ce bani pierde, pentru că voia doar să scape de senzația de sufocare. O altă teamă care o apăsa era că tratamentul medicamentos ar putea să o împiedice să devină mamă.

A urmat o perioadă de trei ani de tratament. Când a rămas însărcinată, a fost nevoită să întrerupă medicația, la recomandarea primită în sarcină. Andreea a povestit că nu a mai avut problemele de care se temea și a descris experiența drept o minune.

În toată această perioadă, soțul i-a fost alături necondiționat. A ținut-o de mână, a sprijinit-o în momentele în care plângea și trecea prin crize puternice de anxietate și a rămas lângă ea în cele mai dificile clipe.

Astăzi, cei doi au împreună doi copii sănătoși și frumoși, iar Andreea spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că va putea avea familia pe care o are acum. Credința, iubirea și sprijinul soțului au ajutat-o să treacă peste încercările care păreau, la un moment dat, imposibil de depășit.

Cum au jurizat chefii preparatul Andreei Popa. Chef Richard s-a răzgândit în ultimul moment

Pentru Andreea, participarea la Chefi la cuțite însemna mai mult decât o simplă experiență culinară. Concurenta își dorea să se valideze în fața unor oameni care nu fac parte din cercul apropiat de prieteni și familie. Bucătăria este pentru ea un refugiu, mai ales atunci când trece prin momente dificile.

Preparatul său a primit cuțite din partea lui Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner. Chef Ștefan Popescu nu i-a oferit unul, considerând că pastele aveau prea multă smântână. Nici Chef Richard nu a fost convins inițial. Deși i-a plăcut ideea de a folosi tagliatelle cu broccoli, a spus că smântâna era în exces și că gustul lăsat în palat nu era suficient de curat.

Chef Richard a recunoscut că a avut gânduri contradictorii și că era „50-50” în privința deciziei. Totuși, a observat cât de mult își dorea Andreea să primească o șansă și a decis să revină asupra verdictului.

„Te-am ascultat, am văzut pasiunea ta”, i-a transmis juratul, înainte de a-i oferi cuțitul. Richard a explicat că își dorește ca Andreea să aibă ocazia să acumuleze mai multă experiență în competiție și, de ce nu, să ajungă până la capăt.

Vizibil emoționată, concurenta a explicat încă o dată cât de importantă este bucătăria pentru ea: atunci când îi este greu, se refugiază în bucătărie. Așa a plecat Andreea Popa mai departe în competiție, cu trei cuțite și cu o experiență care a însemnat mult mai mult decât o simplă jurizare.