Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Pita Said de la Chefi la cuțite, duet de senzație cu Florinel Ungureanu. Cum sună vocea concurentei

Pita Said de la Chefi la cuțite, duet de senzație cu Florinel Ungureanu. Cum sună vocea concurentei

Pita Said de la Chefi la cuțite s-a lansat în lumea muzicii cu o piesă pe care o cântă alături de un alt concurent din sezonul 17, Florinel Ungureanu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Aprilie 2026, 14:33 | Actualizat Duminica, 26 Aprilie 2026, 14:38
Galerie
Pita Said de la Chefi la cutite, duet de senzatie cu Florinel Ungureanu | Antena 1

Pita Said și Florinel Ungureanu, concurenți în sezonul 17 Chefi la cuțite, au apărut cântând împreună. Tânăra din Indonezia și cântărețul de la Vaslui și-au surprins pe fani cu această colaborare.

Între Pita și Florinel s-a născut o amiciție la Chefi la cuțite. Concurenta din echipa gri a lui chef Orlando s-a mai filmat în trecut cântând alături de concurentul din echipa bordo a lui chef Richard. „Înainta să mergem la platou noi ne distrăm”, a descris Pita acele momente.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, cei doi au apărut cântând o piesă nouă împreună.

Articolul continuă după reclamă

Cum s-a filmat Pita Said de la Chefi la cuțite alături de Florinel Ungureanu și cum sună piesa lor

„S-audă România ce talent are Pita / Vibe de Indonezia / E Pita, Pita, Pita / Iese fum, dă-i volum / Noi am ajuns acolo sus, sus, sus / Când ne-a fost greu, ne-a ajutat Dumnezeu.” sunt câteva dintre versurile melodiei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pita s-a mutat în România în urmă cu 4 ani. Concurenta de la Chefi la cuțite a povestit la audiții că a venit în țara noastră după o relație la distanță cu un român. Pita a decis să vină în România pentru iubitul său, iar soacra de la Vâlcea a învățat-o limba română. Pita Said a devenit o prezență cunoscută pe TikTok, iar la Chefi la cuțite s-a remarcat prin energia și entuziasmul de care dă dovadă.

Florinel este și eu un concurent îndrăgit de telespectatori. El se remarcă atât prin amuzamentul și muzica lui, cât și prin faptul că se încumetă să gătească preparate curajoase care îi ies bine și îi aduc punctaje mari la probele individuale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pita Said și Florinel Ungureanu
+1
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x