Pita Said de la Chefi la cuțite, duet de senzație cu Florinel Ungureanu. Cum sună vocea concurentei

Pita Said de la Chefi la cuțite s-a lansat în lumea muzicii cu o piesă pe care o cântă alături de un alt concurent din sezonul 17, Florinel Ungureanu.

Pita Said și Florinel Ungureanu, concurenți în sezonul 17 Chefi la cuțite, au apărut cântând împreună. Tânăra din Indonezia și cântărețul de la Vaslui și-au surprins pe fani cu această colaborare.

Între Pita și Florinel s-a născut o amiciție la Chefi la cuțite. Concurenta din echipa gri a lui chef Orlando s-a mai filmat în trecut cântând alături de concurentul din echipa bordo a lui chef Richard. „Înainta să mergem la platou noi ne distrăm”, a descris Pita acele momente.

Recent, cei doi au apărut cântând o piesă nouă împreună.

Cum s-a filmat Pita Said de la Chefi la cuțite alături de Florinel Ungureanu și cum sună piesa lor

„S-audă România ce talent are Pita / Vibe de Indonezia / E Pita, Pita, Pita / Iese fum, dă-i volum / Noi am ajuns acolo sus, sus, sus / Când ne-a fost greu, ne-a ajutat Dumnezeu.” sunt câteva dintre versurile melodiei.

Pita s-a mutat în România în urmă cu 4 ani. Concurenta de la Chefi la cuțite a povestit la audiții că a venit în țara noastră după o relație la distanță cu un român. Pita a decis să vină în România pentru iubitul său, iar soacra de la Vâlcea a învățat-o limba română. Pita Said a devenit o prezență cunoscută pe TikTok, iar la Chefi la cuțite s-a remarcat prin energia și entuziasmul de care dă dovadă.

Florinel este și eu un concurent îndrăgit de telespectatori. El se remarcă atât prin amuzamentul și muzica lui, cât și prin faptul că se încumetă să gătească preparate curajoase care îi ies bine și îi aduc punctaje mari la probele individuale.

