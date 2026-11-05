Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite. A gătit pentru vedete de la Hollywood și vine să uimească

Mai sunt zece zile până la marea premieră a sezonului 18 Chefi la cuțite: duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, arena preselecțiilor se va deschide pentru o diversitate fantastică de concurenți.
Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite
Bucătari care au lucrat la restaurante de top și competitori pasionați de gătit vin să-i cucerească pe cei patru jurați cu preparatele lor, dar și cu poveștile impresionante.
La 41 de ani, Laurențiu Drăgănoiu pășește în platoul Chefi la cuțite cu încredere maximă: ”Am venit ca să câștig! Tot ce mi-am propus în viața asta mi-a reușit. Am devenit bucătar Chef de la 29 de ani, într-un cadru de top. Sunt un Alfa, în primul rând. Arăt într-un fel, mă îmbrac într-un fel... Nu am lipsă de modestie, dar epatez.
Cred că dacă nu ar fi așa m-aș stinge. Jobul acesta mi-a oferit niște satisfacții uriașe”, povestește Laurențiu, care are o experiență de 25 de ani în domeniul gastronomic.
A lucrat la restaurante de top în București și a gătit pentru celebrități precum Mickey Rourke și Wesley Snipes. Cu ce preparat se va prezenta în fața celor patru Chefi telespectatorii vor descoperi la audițiile care încep din 15 noiembrie.