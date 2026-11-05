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Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite. A gătit pentru vedete de la Hollywood și vine să uimească

Audițiile sezonului 18 Chefi la cuțite vin cu povești uluitoare. Descoperă din 15 noiembrie concurenții care speră să ia cuțitele de trecere în bootcamp.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:23 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:24
Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite. A gătit pentru vedete de la Hollywood și vine să uimească | antena 1
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Mai sunt zece zile până la marea premieră a sezonului 18 Chefi la cuțite: duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, arena preselecțiilor se va deschide pentru o diversitate fantastică de concurenți.

Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite

Bucătari care au lucrat la restaurante de top și competitori pasionați de gătit vin să-i cucerească pe cei patru jurați cu preparatele lor, dar și cu poveștile impresionante.

La 41 de ani, Laurențiu Drăgănoiu pășește în platoul Chefi la cuțite cu încredere maximă: ”Am venit ca să câștig! Tot ce mi-am propus în viața asta mi-a reușit. Am devenit bucătar Chef de la 29 de ani, într-un cadru de top. Sunt un Alfa, în primul rând. Arăt într-un fel, mă îmbrac într-un fel... Nu am lipsă de modestie, dar epatez.

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Cred că dacă nu ar fi așa m-aș stinge. Jobul acesta mi-a oferit niște satisfacții uriașe”, povestește Laurențiu, care are o experiență de 25 de ani în domeniul gastronomic.

A lucrat la restaurante de top în București și a gătit pentru celebrități precum Mickey Rourke și Wesley Snipes. Cu ce preparat se va prezenta în fața celor patru Chefi telespectatorii vor descoperi la audițiile care încep din 15 noiembrie.

Noul sezon Chefi la cuțite 2026 vine cu reguli schimbate! Ce îi așteaptă pe jurați în lupta pentru amulete, din 15 noiem...

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