O experiență culinară din vacanța Ioanei Grama s-a transformat într-o adevărată provocare, iar finalul nu a fost chiar cel la care s-ar fi așteptat. Influencera a ajuns într-un loc celebru din Bangkok, unde a fost nevoită să aștepte aproape două ore pentru a putea comanda un preparat care atrage turiști din întreaga lume. Iată ce a relatat influencera.

Ioana Grama a stat două ore la coadă în Bangkok pentru o omletă cu crab | TikTok

Ioana Grama a avut parte de o experiență culinară inedită în vacanța din Thailanda. Influencera din România a stat aproape două ore la coadă pentru a gusta una dintre cele mai cunoscute specialități din Bangkok: omleta cu carne de crab pregătită de Jay Fai, o bucătăreasă în vârstă de peste 80 de ani, al cărei restaurant de street food deține o stea Michelin. Deși preparatul a impresionat-o, vedeta a recunoscut că nu ar repeta prea curând experiența așteptării.

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Ioana Grama, la restaurantul Jay Fai din Bangkok. Povestea bucătăresei care gătește cu ochelari de schi

Aflată în Bangkok, Ioana Grama a ales să viziteze restaurantul Jay Fai, unul dintre cele două localuri de street food din lume care dețin o stea Michelin, potrivit relatării sale.

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Povestea femeii care a făcut celebru localul este impresionantă. Inițial, Jay Fai a fost croitoreasă, însă un incendiu i-a schimbat complet viața și a determinat-o să se apuce de gătit. Fără să fi urmat cursurile unei școli culinare, aceasta a reușit să obțină o stea Michelin la vârsta de 72 de ani.

Acum, la peste 80 de ani, continuă să gătească pe foc de cărbuni. Un detaliu care o face ușor de recunoscut este reprezentat de ochelarii de schi pe care îi poartă în timp ce pregătește mâncarea. Aceștia îi protejează ochii de fum și de stropii de ulei încins.

Cel mai cunoscut preparat din meniul restaurantului este omleta cu carne de crab, pentru care oameni din toate colțurile lumii ajung să aștepte ore întregi. Ioana Grama nu a făcut excepție și a stat aproape două ore la coadă pentru a încerca specialitatea bucătăresei thailandeze.

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„A fost delicioasă, foarte consistentă și cu o cantitate impresionantă de crab”, a povestit influencera despre omleta pe care a comandat-o.

Pentru că experiența culinară nu se putea încheia cu un singur preparat, Ioana a mai comandat și un crab yellow curry, care a impresionat-o la fel de mult. Porțiile generoase au fost însă o adevărată provocare. Așa cum a povestit chiar ea, cei de la masă nu au mai mâncat nimic până seara târziu.

După masa copioasă, influencera a surprins și o pisică adormită în fața restaurantului, imagine cu care și-a comparat propria stare de după festin.

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Cât a plătit Ioana Grama pentru masa de la restaurantul cu stea Michelin

Experiența culinară a venit și cu o notă de plată pe măsură. Pentru preparatele comandate, Ioana Grama a achitat aproximativ 100 de euro.

Un detaliu care a surprins-o a fost modul în care a primit nota de plată: aceasta era scrisă de mână, cu pixul, pe o simplă foaie de hârtie.

Chiar dacă mâncarea i-a plăcut, influencera nu este convinsă că ar repeta experiența, mai ales din cauza timpului petrecut la coadă.

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„A fost bun? Da. Aș mai sta încă o dată la coadă? Mm, nu”, a fost concluzia Ioanei Grama după vizita la celebrul restaurant din Bangkok.

La final, aceasta le-a adresat și urmăritorilor săi o întrebare, invitându-i să spună dacă ar fi dispuși să aștepte atât de mult pentru o experiență gastronomică:

„Voi ați sta aproape două ore la coadă pentru această experiență culinară?”