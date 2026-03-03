Mireasa, sezon 13. Care erau, de fapt, problemele personale care au făcut-o pe Roxana să plângă în live

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Roxana a mărturisit că mai tare a durut-o reacția lui Sebastian decât comportamentul Amaliei față de ea.

Roxana a explicat care erau problemele personale care au făcut-o să lăcrimeze în emisia live de Mireasa, însă a recunoscut că toată situația cu Sebastian a fost copleșitoare.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel au încălcat regulamentul. Ce sancțiune au primit

Care erau, de fapt, problemele personale care au făcut-o pe Roxana să plângă în live. Fata a recunoscut la Capricii ce o macină cel mai mult. Ce reacție a avut Sebastian: „Nu numai pentru Roxana...”

„Aveam niște îngrijorări față de niște chestii personale, e vorba de tot ceea ce e administrativ în Franța, unele chestii le-am lăsat deoparte pentru a profita de aventura în casa Mireasa. Și cumva și toate emoțiile pe care le-am trăit… am simțit nevoia să mă eliberez și să vărs 2 lacrimi. Țin să precizez că m-a șocat toată reacția lui Sebastian de când a fost acea ceartă dintre Amalia și mine. Atitudinea lui Sebastian față de mine a fost foarte urâtă.

Cred că mai mult m-a durut reacția lui Sebastian decât comportamentul Amaliei”, a spus Roxana, iar Sebastian a ținut să facă o precizare tăioasă când a fost întrebat cum se simte.

„Sunt bine, am reușit să trec și eu peste săptămâna grea pentru toată lumea, nu doar pentru Roxana, cred eu, am folosit un cuvânt cam greu atunci: nesimțire, nu te-am făcut nesimțită”, a spus Sebastian.

„Tu în continuare ai atitudinea asta față de ea, de parcă ți-a făcut cel mai mare rău. Mi se pare că vorbești cu multă repulsie față de ea și nu ți-a făcut nimic rău”, a intervenit Daniela, în timp ce Sebastian a fost iritat de faptul că a fost întrerupt.

A urmat apoi un schimb de replici între Roxana. Fata i-a spus băiatului cu care a fost într-o cunoaștere că mai mult a privit-o pe ea săptămâna care a trecut și că el nu e subiectul principal. Băiatul a spus că nici nu vrea să fie subiectul principal.