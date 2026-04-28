Rață cu dovleac, un preparat controversat, dar apreciat. Vinurile de la Tohani s-au potrivit perfect în acest decor

În acest episod al emisiunii, Chefii au încercat preparate pe toate gusturile. Tradițiile s-au îmbinat foarte bine în farfurie și nimeni nu a plecat dezamăgit.

Chefi la cuțite a venit într-o nouă ediție cu preparate pe gustul tuturor. Gastronomia tradițională a fost la ea acasă, iar amintirile din copilărie au fost în prim-plan. Rața cu dovleasc, în schimb, nu a bifat ideea de autentic românesc.

Baza preparatelor a fost amintirea și cum aceasta este fără doar și poate "sufletul petrecerii" din farfurie. Nu a fost ușor, pentru că uneori se pare că ideea principală a lipsit cu desăvârșire, însă la final toată lumea a plecat mulțumită.

Rață cu dovleac, un preparat inspirat din tradiționala rață cu varză

Chefii s-au contrazis pe tema preparatului rață cu dovleac conceput de Chef Alexandru.

Chef Orlando: Nu are nicio treabă cu vreun fel de mâncare românesc, autentic cunoscut.

Chef Richard: Ai făcut o farfurie care nici măcar nu are o bază de amintire românească.

Chef Alexandru: Cum mă, să nu aibă asta așa ceva.

Chef Alexandru: Dacă facem o rață cu varză, este un preparat românesc, nu? Bun, eu am făcut rața, doar că nu am făcut-o cu varză, am făcut-o cu o cremă de dovleac, care în România se mănâncă foarte mult.

Astăzi, inspirația a venit, din nou, chiar din lumea vinului. Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani au dat tonul: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei serioasă; Rosé-ul demisec, cu prospețime și finețe; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat. Fiecare vin are propriul buchet, propria expresie, propriul caracter.

"Rață confiată și spumă de dovleac nu știam că era o rețetă tradițional românească. Dacă îi spui cuvintele astea lu' mamaia, cade jos din pat.", a spus Chef Richard Abou Zaki. Din nou, amintirile au primat în această ediție de Chefi la cuțite. Sarmalele, preparatul îndrăgit de români, a fost reinterpretat.