Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Rață cu dovleac, un preparat controversat, dar apreciat. Vinurile de la Tohani s-au potrivit perfect în acest decor

Rață cu dovleac, un preparat controversat, dar apreciat. Vinurile de la Tohani s-au potrivit perfect în acest decor

În acest episod al emisiunii, Chefii au încercat preparate pe toate gusturile. Tradițiile s-au îmbinat foarte bine în farfurie și nimeni nu a plecat dezamăgit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 12:35 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 15:51

Chefi la cuțite a venit într-o nouă ediție cu preparate pe gustul tuturor. Gastronomia tradițională a fost la ea acasă, iar amintirile din copilărie au fost în prim-plan. Rața cu dovleasc, în schimb, nu a bifat ideea de autentic românesc.

Baza preparatelor a fost amintirea și cum aceasta este fără doar și poate "sufletul petrecerii" din farfurie. Nu a fost ușor, pentru că uneori se pare că ideea principală a lipsit cu desăvârșire, însă la final toată lumea a plecat mulțumită.

Rață cu dovleac, un preparat inspirat din tradiționala rață cu varză

Chefii s-au contrazis pe tema preparatului rață cu dovleac conceput de Chef Alexandru.

Chef Orlando: Nu are nicio treabă cu vreun fel de mâncare românesc, autentic cunoscut.

Chef Richard: Ai făcut o farfurie care nici măcar nu are o bază de amintire românească.

Chef Alexandru: Cum mă, să nu aibă asta așa ceva.

Chef Alexandru: Dacă facem o rață cu varză, este un preparat românesc, nu? Bun, eu am făcut rața, doar că nu am făcut-o cu varză, am făcut-o cu o cremă de dovleac, care în România se mănâncă foarte mult.

Astăzi, inspirația a venit, din nou, chiar din lumea vinului. Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani au dat tonul: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei serioasă; Rosé-ul demisec, cu prospețime și finețe; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat. Fiecare vin are propriul buchet, propria expresie, propriul caracter.

Vinurile Moșia de la Tohani sunt proaspete si aromate, extrem de plăcute la băut. Ușor de asociat, excelente pentru gătit. și mai ales extradordinare pentru ciocnit pahare și spus la mulți ani… fiindcă vin de la Tohani.

"Rață confiată și spumă de dovleac nu știam că era o rețetă tradițional românească. Dacă îi spui cuvintele astea lu' mamaia, cade jos din pat.", a spus Chef Richard Abou Zaki. Din nou, amintirile au primat în această ediție de Chefi la cuțite. Sarmalele, preparatul îndrăgit de români, a fost reinterpretat.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x