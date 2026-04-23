Preparate inspirate din operele unor compozitori la Chefi la cuțite. Vinul de însoțire care se potrivește perfect

În episodul 22 al sezonului Chefi la cuțite concurenții au avut una din cele mai dificile teme pentru duelul între echipe.

Tematica culinară s-a referit la marii compozitori ai lumii, dar într-o reinterpretare surprinzătoare.

Cine au fost cei patru compozitori selectați

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi a fost un compozitor italian cunoscut mai ales pentru operele sale.

Gioachino Antonio Rossini a fost un compozitor și dirijor italian din perioada clasică târzie și cea romantică timpurie. Deși și-a câștigat cea mai mare parte a faimei pentru cele 39 de opere ale sale, a scris și numeroase piese de muzică de cameră, pentru pian și muzică sacră.

Piotr Ilici Ceaikovski a fost un compozitor rus din perioada romantică. El a fost primul compozitor rus a cărui muzică a lăsat o impresie de durată pe plan internațional.

Georges Bizet a fost un compozitor francez din epoca romantică. Cunoscut mai ales pentru operele sale, într-o carieră scurtată de moartea sa prematură, Bizet a obținut puține succese înainte de ultima sa lucrare, Carmen, care a devenit una dintre cele mai populare și interpretate lucrări din întregul repertoriu de operă.

Care sunt preparatele culinare luate ca reper în competiție

Giuseppe Verdi era un cunoscut gurmand, iar cineva i-a dedicat un preparat bazat pe limbă de mare: Sogliola alla Verdi.

Un alt bucătar i-a dedicat lui Rossini preparatul Tournedos Rossini. Acesta este un preparat franțuzesc cu friptură, constând din tournedos de vită, prăjit în unt, servit pe un cruton și acoperit cu o felie de foie gras proaspăt, prăjit scurt în tigaie în ultimul moment. Preparatul este garnisit cu felii de trufe negre și terminat cu sos madère, un sos pe bază de Madeira.

Compozitorului rus i-a fost dedicat un preparat pe bază de carne de pui: Pollastra alla Tchaikovsky.

Consomme Bizet este supa dedicată compozitorului francez Georges Bizet. Consommé Bizet este un preparat rafinat al bucătăriei clasice franceze, o supă limpede de pui sau vită, caracterizată prin claritate și aromă intensă. Elementul distinctiv este servirea sa cu quenelles de pui (găluște fine din carne), oferind o eleganță gastronomică pariziană.

Preparatele dedicate acestor compozitori nu sunt întocmai ușor de realizat, iar, pentru a complica lucrurile și a pune concurenții cu adevărat la încercare, Irina Fodor i-a pus să gătească varianta ovo-lacto-vegetariană a acestor feluri de mâncare. Astfel, bucătarii au trebuit să-și arate creativitatea într-o probă grea, dar nu imposibilă, și să reușească să inducă gustul de pește, vită, pui și altele... fără niciun pic de carne.

